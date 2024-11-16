iPhone 14 один из лучших смартфонов для покупки в 2024 за адекватные деньги / фото Apple

Редакция ресурса TechRadar рассказала, какие недорогие смартфоны можно приобрести в ноябре 2024 года. В них производителям удалось сохранить баланс между доступным ценником и крутым функционалом.

У обозревателей получился небольшой список из четырех телефонов. Чтобы не запутаться, устройства раскидали по нескольким категориям.

Лучший недорогой iPhone – iPhone 14

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Названы лучшие смартфоны 2024 года, которые не стоят 'космических' денег

Его называют самым удачным iPhone по цене/качеству из тех, что официально продаются Apple. В плане скорости работы и фотовозможностей он не сильно уступает iPhone 16, зато стоит при этом намного дешевле.

Среди недостатков – слабоватый экран и устаревший разъем Lightning.

Лучший недорогой Android-смартфон – Pixel 8a

Названы лучшие смартфоны 2024 года, которые не стоят 'космических' денег

Это устройство – бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и крутым новым функциями искусственного интеллекта от Google, говорится в обзоре. А еще это самый доступный Android-девайс на рынке, предлагающий семь лет обновлений.

В минусы ему записали слабоватую батарею, а в плане производительности он отстает от конкурентов в этом списке.

Самый живучий недорогой смартфон – OnePlus 12R

Названы лучшие смартфоны 2024 года, которые не стоят 'космических' денег

OnePlus 12R имеет лучшее время работы батареи среди всех смартфонов, которые эксперты TechRadar тестировали. Аккумулятора 5500 мАч хватает на 18 часов активного пользования, в то время как другие смартфоны "умирают" по истечению 12 часов. А еще он очень быстро заряжается: до 100% всего за пол часа.

Среди недостатков специалисты отметили отсутствие влагозащиты и всего четыре года обновлений Android, хотя Samsung, Google и Apple предлагают больше.

Лучший смартфон до 350 долларов – Galaxy A35

Смартфон представляет собой превосходное сочетание функциональности, крутого дисплея, отличной производительности и премиального дизайна. И все это по доступной цене.

Но это также цена за посредственные камеры и медленную зарядку.

Названы лучшие смартфоны 2024 года, которые не стоят 'космических' денег

Ранее авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовалитопы "народных" смартфонов – ими больше всего довольны их владельцы. В мире Android лидерами являются OPPO Find N3 и Samsung Galaxy S23 Ultra, тогда как на iOS пользователи больше всего довольны старыми iPhone 12 mini и SE 2020.

Меж тем редакторы сайта GizmoChina составили рейтинг лучших кнопочных телефонов 2024 года, идеально подходящих для "цифровой детоксикации". Их аккумулятора хватит на недели, а за счет своей простоты они меньше подвержены зависаниям и сбоям.

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