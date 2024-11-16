Названы лучшие смартфоны 2024 года, которые не стоят 'космических' денег

Редакция ресурса TechRadar рассказала, какие недорогие смартфоны можно приобрести в ноябре 2024 года. В них производителям удалось сохранить баланс между доступным ценником и крутым функционалом.
У обозревателей получился небольшой список из четырех телефонов. Чтобы не запутаться, устройства раскидали по нескольким категориям.
Лучший недорогой iPhone – iPhone 14
Его называют самым удачным iPhone по цене/качеству из тех, что официально продаются Apple. В плане скорости работы и фотовозможностей он не сильно уступает iPhone 16, зато стоит при этом намного дешевле.
Среди недостатков – слабоватый экран и устаревший разъем Lightning.
Лучший недорогой Android-смартфон – Pixel 8a
Это устройство – бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и крутым новым функциями искусственного интеллекта от Google, говорится в обзоре. А еще это самый доступный Android-девайс на рынке, предлагающий семь лет обновлений.
В минусы ему записали слабоватую батарею, а в плане производительности он отстает от конкурентов в этом списке.
Самый живучий недорогой смартфон – OnePlus 12R
OnePlus 12R имеет лучшее время работы батареи среди всех смартфонов, которые эксперты TechRadar тестировали. Аккумулятора 5500 мАч хватает на 18 часов активного пользования, в то время как другие смартфоны "умирают" по истечению 12 часов. А еще он очень быстро заряжается: до 100% всего за пол часа.
Среди недостатков специалисты отметили отсутствие влагозащиты и всего четыре года обновлений Android, хотя Samsung, Google и Apple предлагают больше.
Лучший смартфон до 350 долларов – Galaxy A35
Смартфон представляет собой превосходное сочетание функциональности, крутого дисплея, отличной производительности и премиального дизайна. И все это по доступной цене.
Но это также цена за посредственные камеры и медленную зарядку.
Ранее авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовалитопы "народных" смартфонов – ими больше всего довольны их владельцы. В мире Android лидерами являются OPPO Find N3 и Samsung Galaxy S23 Ultra, тогда как на iOS пользователи больше всего довольны старыми iPhone 12 mini и SE 2020.
Меж тем редакторы сайта GizmoChina составили рейтинг лучших кнопочных телефонов 2024 года, идеально подходящих для "цифровой детоксикации". Их аккумулятора хватит на недели, а за счет своей простоты они меньше подвержены зависаниям и сбоям.