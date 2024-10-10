Теперь все iPod, кроме последних iPod Touch, считаются устаревшими, что ознаменовало конец эпохи крошечных медиаплееров.

Apple официально добавила в список устаревших устройств три знакомых девайса: iPhone 6, iPod nano 7 и iPod shuffle 4. Внимание на это обратил портал MacRumors, назвав это "завершением эпохи".

Компания считает устройство "устаревшим" по истечении семи лет с момента прекращения его продажи. Как только устройство становится устаревшим, оно больше не подлежит ремонту в Apple Store или у авторизованного поставщика услуг Apple.

Последний iPod nano 7 вышел в 2012 году, а iPod shuffle 4 на пару лет раньше. В 2015-м производитель представил новые цветовые варианты для медиаплееров, а полностью выпуск iPod nano и iPod shuffle был прекращен в 2017 году.

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Туда же отправился и старичок iPhone 6, один из самых продаваемых айфонов в истории бренда. Примечательно, что его Plus-вариация устарела еще в апреле. Это связано с тем, что iPhone 6 дольше оставался доступным у реселлеров в некоторых странах.

Пополнился и список так называемых винтажных устройств. В него теперь попали модель 12-дюймового MacBook 2017 года и iPad шестого поколения. По правилам компании, статус винтажный присваивают гаджету, который прекратили продавать более пяти лет назад, но не менее семи лет назад.

А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также мы ждем новый iPad Mini, который в последний раз обновлялся еще в 2021 году.

Ранее эксперты назвали лучший iPhone прямо сейчас по соотношению цены и качества. В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.

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