Все они совершили революцию в своей области и задали тренд на многие года.

В сети обратили внимание, что компания Apple обновила список устройств, официально признанных "винтажными". К ним относятся техника, которая исчезла из продажи пять или более лет назад.

На этот раз в него было добавлено сразу 3 гаджета, включая iPhone X, который многие называют лучший iPhone ever и одним из смартфонов, который войдет в историю с титулом изменившего индустрию. Культовость телефона выражалась в дизайне с "челкой", который массово копировали все Android-производители.

Аналогичная судьба постигла AirPods 1-го поколения и оригинальную HomePod. Фактически, каждое из трех устройств совершило революцию в своей области и задало тренд на многие года.

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Стоит отметить, что статус винтажного никак не повлияет на работоспособность устройства и всего лишь означает, что магазины компании и авторизованные поставщики услуг больше не будут предлагать услуги ремонта.

Последний раз Apple обновляла список устаревших девайсов в июне. Тогда в него попал iPhone 5s. iPod touch 6-го поколения и 21,5-дюймовый Mac 2015 года,

Пользователям винтажных iPhone, несмотря на их легендарность и знаковость, возможно стоит потихоньку подыскивать им замену. Портал IGN проанализировал рынок и выбрал самые дешевые актуальные Айфоны, которые можно купить в 2024 году.

Либо дождаться iPhone 16, который анонсируют в сентябре. Тогда же выйдет iOS 18, которую называют одним из самих значимых и крупных обновлений в истории Apple.

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