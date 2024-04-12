Такой защитой не могут похвастаться даже ультрадорогие Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Позавчера состоялся анонс Redmi Turbo 3, вчера вышел Realme GT Neo6 SE, а сегодня настал черед Oppo: компания представила смартфон Oppo A3 Pro с любопытными характеристики по конкурентной цене, пишет GizmoChina.

В Oppo говорят, что A3 Pro – первый потребительский смартфон, прошедший сертификацию IP69, IP68 и IP66. Гаджет не боится брызг и струй воды высокой температуры, его можно погружать в воду на глубину 1,5 метра, да и в целом он предназначен для работы в чрезвычайно суровых условиях. Такой защитой не могут похвастаться даже премиальные Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Производитель также акцентирует внимание на прочности конструкции, и на также наличии закаленного стекла Gorilla Glass Victus 2, которое отличается на 180 процентов улучшенной устойчивостью к повреждениям. Говорят, корпус выдержит падение с высоты до 1,8 м. В остальном, Oppo A3 Pro представляет собой типичный смартфон среднего класса:

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Экран: 6,7 дюйма, OLED, 1080p, 120 Гц, яркость до 950 нит;

6,7 дюйма, OLED, 1080p, 120 Гц, яркость до 950 нит; Процессор: 8-дерныйMediaTek Dimensity 7050;

8-дерныйMediaTek Dimensity 7050; Память: 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной в максимальной конфигурации;

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной в максимальной конфигурации; Камера: основная 64 Мп (с OIS), портретная 2 Мп, фронтальная 8 Мп;

основная 64 Мп (с OIS), портретная 2 Мп, фронтальная 8 Мп; Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт;

OPPO A3 Pro доступен в голубой, черной и розовой расцветках корпуса. Цена стартует от $277 за версию 8/256 ГБ. Вариант на 12/256 ГБ обойдётся в $305, а максимальный на 12/512 ГБ – в $345.

Ранее на рынке был представлен Motorola Edge 50 Pro, первый смартфон с сертификацией Pantone: это означает, что аппарат способен максимально реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Это особенно важно для портретной съемки.

А популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то для вас данный рейтинг может быть особенно полезен при выборе нового устройства.

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