Новинку уже протестировали в бенчмарке AnTuTu.

Компания Realme анонсировала новый смартфон-"середняк" Realme Neo 7. По словам производителя, новинка будет лучшей в своем классе как по времени автономной работы, так и по производительности. Полноценная презентация состоится в начале декабря.

Главная фишка Realme Neo 7 – аккумулятор 7000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах начального уровня. В Realme уверяют, что даже при интенсивном использовании смартфон сможет проработать в районе двух дней.

Вместе с тем в сети появились результаты тестов новинки в бенчмарке AnTuTu. Смартфон выдал больше 2,4 млн баллов – это существенно больше, чем у предшественника realme GT Neo 6, у которого порядка 1,5 млн баллов в AnTuTu.

Видео дня

Кроме того, Neo 7 получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей. Емкость батареи, объем ОЗУ и другие спеки неизвестны. В компании описывают новинку как "среднебюджетный флагман для киберспорта".

Ранее Realme анонсировала самую быструю зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт. С ней на полную зарядку будет уходить менее 5 минут. Для сравнения, актуальным Айфонам нужно примерно 1.5 часа, чтобы полностью зарядиться.

В свою очередь обозреватели GSMArena протестировали аккумулятор нового флагмана Realme GT 7 Pro, устроив ему ряд различных тестов. В результате смартфон показал отличные результаты и вошел в топ-3 по автономности.

Вас также могут заинтересовать новости: