Asus продолжает устанавливать рекорды по времени автономной работы со своими смартфонами ROG.

Автономность – один из предопределяющих факторов при выборе смартфона. Специально для тех, кто не хочет подзаряжать смартфон по пару раз в день, портал Tom's Guide выделил Топ-10 наиболее автономных мобильных гаджетов на сегодняшний день. Специалисты заставляли гаджеты непрерывно показывать контент, используя мобильный интернет, пока они полностью не разрядятся. Это довольно требовательный тест, в котором среднестатистический телефон может преодолеть отметку в 10 часов, а действительно долговечные девайсы выдерживают даже больше. Отдельно стоит подчеркнуть, что ориентироваться на емкость аккумулятора при оценке автономности того или иного смартфона давно не актуально. В современных устройствах ключевую роль играет оптимизация между "железом" и софтом. Лучшее время автономной работы телефона в 2024 году

Asus ROG Phone 9 Pro: 20 часов 34 минуты Asus ROG Phone 8 Pro: 18 часов 48 минут OnePlus 12R: 18 часов 8 минут iPhone 16 Pro Max: 17 часов 17 минут OnePlus 12: 17 часов 5 минут Asus Zenfone 11 Ultra: 17 часов 1 минута Samsung Galaxy S24 Ultra: 16 часов 45 минут iPhone 16 Plus: 16 часов 29 минут Samsung Galaxy S24 Plus: 15 часов 58 минут Moto G Stylus 5G (2024): 15 часов 1 минута

Asus продолжает устанавливать рекорды по времени автономной работы со своими смартфонами ROG. Представленная накануне модель ROG Phone 9 Pro опережает своего ближайшего конкурента почти на 2 часа. Причем, этот конкурент – предшественник ROG Phone 8 Pro, который установил предыдущий рекорд в тестах Tom`s Guide.

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Самым долгоживущим айфоном является iPhone 16 Pro Max. Более 17 часов – это самое долгое время, которое устройство Apple когда-либо выдерживало в тесте батареи.

В общем, в списке есть как смартфоны-флагманы, так и бюджетные телефоны дешевле 300 долларов, к примеру Moto G Stylus. Но их все объединяет то, что они способны выдержать не менее 15 часов непрерывного активного пользования.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как увеличить время работы смартфона на Android, отключив всего одну настройку. Для некоторых пользователей она вполне может оказаться полезной, но для большинства она лишь впустую расходует ресурс аккумулятор.

А если у вас iPhone и он плохо держит заряд, можно сделать так, чтобы смартфон всегда оставался в режиме энергосбережения.

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