Они не могут похвастаться некоторыми флагманскими функциями, но вы все равно получаете надежный и долговечный смартфон по доступной цене.

Если вы подумываете о покупке iPhone, но бюджет ограничен, эксперты портала PhoneArena проанализировала рынок и выбрали, какие смартфоны от Apple можно спокойно покупать в конце 2024 года. Да, они не будут иметь новейших чипсетов или функций ИИ, но вы все равно получаете надежный и долговечный смартфон по доступной цене.

Одно из ключевых преимуществ Айфонов заключается в том, что даже если вы возьмете модель двух- или трехлетней давности, она будет работать на последней версии iOS, а ее мощности хватит для плавной работы ОС и даже гейминга. Это связано с тем, что в среднем срок жизни iPhone длится 5-6 лет.

Лучший дешевый iPhone, который вы можете купить в 2024 году

iPhone 14

Это идеальный смартфон для львиной доли пользователей, подчеркнули в PhoneArena. Поскольку его выпустили в 2022 году, он будет поддерживаться обновлениями iOS как минимум до 2027-го, что очень важно, когда вы покупаете новый телефон.

Видео дня

iPhone 14 сохраняет знакомый дизайн своего предшественника, iPhone 13, но имеет некоторые существенные обновления под капотом. Это более быстрый чип, батарейка на весь день работы и улучшенная система камер с новой 12-мегапиксельной фронтальной камерой и большим основным датчиком для лучшей работы при слабом освещении.

iPhone 14 Plus

Первый в серии Apple большой смартфон, доступный по небольшой цене. Он предлагает массивный 6,7-дюймовый OLED-экран и впечатляющее время автономной работы, что делает его идеальным для видео, игр и просмотра веб-страниц.

Хотя ему не хватает модных функций моделей Pro, таких, как Dynamic Island или частота обновления 120 Гц, за счет премиальных материалов, гладкому дизайну и многочисленным вариантам цвета iPhone 14 Plus ощущается таким же высококлассным, как и более дорогие модели.

iPhone 16

На данный момент это самый дешевый iPhone с функциями Apple Intelligence. Хоть самые топовые интеллектуальные фишки появятся только в будущих обновлениях iOS, актуальное поколение получило парочку важных апгрейдов.

Новая кнопка Camera Control упрощает фотосъемку и запись видео, также появилась фича "прошек" Action Button и более мощный чип A18 Bionic. Система камеры тоже претерпела улучшения, в частности, макро и улучшенная сверхширокоугольная камера.

iPhone SE 4

Если вы ищете дешевый iPhone, у вас может возникнуть соблазн купить iPhone SE 2022 года. Однако в PhoneArena советуют не делать этого.

Ходят слухи, что новый iPhone SE, который выйдет марте следующего года, получит обновленный дизайн, который больше похож на премиальные модели компании, также должны обновить камеру и "прокачать" экран. На его фоне iPhone SE 2022 будет казаться слишком устаревшим.

Хоть до выхода iPhone 17 остается более 10 месяцев, в сети уже накопилось достаточно слухов о новых смартфонах. Например, стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп.

Также ходят слухи, что Apple откажется от модели iPhone 17 Plus, а вместо нее выйдет iPhone Air (Slim). Он будет настолько тонким, что даже не получит лоток для SIM-карты.

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