Гаджет получил сразу несколько полезных особенностей, включая защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

Компания Realme представила новый бюджетный смартфон V60 Pro c нетипичной для этого сегмента особенностью, которой не могут похвастаться многие флагманы, включая iPhone 16 Pro Max за 1200 долларов.

Новинка стоит всего 220 долларов, но защищена от воды и пыли по стандарту IP69, а не более распространенном IP68. Разница в том, что в случае с IP69 добавляется защита от мощных струй воды и воздействия воды с высокой температурой, пишет GSMArena.

Характеристики Realme V60 Pro

Экран: 6,67 дюйма, IPS, разрешение HD+, частота 120 Гц.

Процессор: MediaTek Dimensity 6300.

Память: 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ пользовательской.

Камеры: 8-мегапиксельная селфи и 50-мегапиксельная тыльная камера.

Аккумулятор: 5600 мАч с зарядкой 45 Вт.

Если не считать нетипичную для этого ценового сегмента защиту от влаги и пыли, аппарат также получил экран с высокой герцовкой, быструю зарядку и повышенный объем ОЗУ, при этом его цена ближе к бюджетному, а не среднему сегменту.

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Realme V60 Pro поставляется в цветах Obsidian Gold, Rock Black и Lucky Red. Цены в Китае установлены на уровне 1599 юаней ($221) за версию 12/256 ГБ и 1799 юаней ($249) за версию 12/512 ГБ.

Ранее Realme анонсировала самую быструю зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт. С ней на полную зарядку будет уходить менее 5 минут. Для сравнения, актуальным Айфонам нужно примерно 1.5 часа, чтобы полностью зарядиться.

Меж тем эксперты назвали лучшие недорогие iPhone для покупки в конце 2024 года. Они не могут похвастаться некоторыми флагманскими функциями, но вы все равно получаете надежный и долговечный смартфон по доступной цене.

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