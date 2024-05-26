Модель Redmi A3X получила большой экран, стеклянную заднюю панель и "чистую версию Android.

Xiaomi вывела на рынок главный ультрабюджетник компании в прямом понимании этого словосочетания. Модель Redmi A3X получила большой экран, стеклянную заднюю панель и "чистую версию Android". А ее стоимость не превышает $70, пишет Gizchina.

Впрочем, главная фишка новинки – дизайн и качество сборки. Внешне смартфон практически не отличается от ультрафлагмана Xiaomi 14 Ultra. Вместе с тем это один из немногих "бюджетников" на рынке со стеклянной задней панелью вместо пластика.

Характеристики Redmi A3X

Экран: 6,71', IPS LCD, разрешение 1650 x 720 пикселей, кадровая частота 90 Гц.

Процессор: Unisoc T603.

Память: 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Фото/видео: 5-мегапиксельная фронталка, 8-Мп объектив и дополнительный 0,08-Мп сенсор. Девайс умеет записывать видео 1080 пикселей с частотой 30 fps.

Аккумулятор: 5000 мАч с быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт.

У смартфона также есть Wi-Fi и Bluetooth, 3,5-мм разъем для наушников, GPS, порт USB-C, а также встроенный сбоку дактилоскопический сенсор. Наконец, что касается программного обеспечения, здесь установлена Android 14.

Видео дня

Redmi A3X уже поступил в продажу в некоторых странах по цене $69 (2800 грн). Будет ли он продаваться в Европе, не упоминается. В любом случае скоро его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

На днях Xiaomi также представила дуэт Poco F6 и Poco F6 Pro – это переименованные Redmi Turbo 3 и Redmi K70 для глобального рынка. Обе модели получили топовые спецификации и доступный как для своего сегмента ценник.

А сверхдорогой Xiaomi 14 Ultra уступил Pixel 8 Pro и более дешевым аналогам в рейтинге камер DxOMark. Это все равно один из лучших камерофонов на рынке, но до лучших мест ему далековато.

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