Сверхдорогой Xiaomi 14 Ultra уступил более дешевым аналогам в рейтинге камер

Однако это все равно один из лучших камерофонов на рынке, пусть и до лучших мест далековато.

Xiaomi 14 Ultra на бумаге кажется монстром фотовозможностей благодаря своим четырем 50-мегапиксельным камерам на задней панели. Однако свежий отчет 'экспертов DxOMark говорит об обратном: в различных областях наблюдаются серьезные недостатки.

По совокупности результатов Xiaomi 14 Ultra занял лишь 13 место глобального рейтинга камерофонов, уступив iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra. Соседи по рейтингу – Pixel 8, Huawei Mate 50 Pro, Vivo X100 Pro и Oppo Find X6.

К достоинствам камеры специалисты отнесли малый уровень шума, точность цветов, отсутствие бликов на снимках, отличный зум и точный автофокус. Но минусов тоже хватает. Главный – задержка затвора. Кроме того, детализация могла бы быть выше, а фотографии и видео с недостаточным освещением не впечатляют.

Видео дня

Эксперты отметили, что большинство проблем можно решить обновлением ПО. Но пока производитель этого не сделал.

Важно подчеркнуть, то с результатом в 149 баллов это все еще один из лучших камерофонов в мире, пусть и до лучших мест далековато, согласно рейтингу DxOMark. Другой момент, что огромный блок камер всем своим видом говорит, что Xiaomi 14 Ultra стоит расценивать как полноценный камерофон, тогда как на рынке есть более дешевые аналоги, которые опережают Xiaomi по мобильной съемке.

Напомним, глобальная версия Xiaomi 14 Ultra в плане характеристик ничем не отличаются от китайской, но стоит почти в два раза дороже. В частности, за базовую модель Xiaomi 14 Ultra в Европе просят 1500 евро (~54 000 грн), что делает аппарат дороже и Samsung Galaxy S24 Ultra, и iPhone 15 Pro Max.

А на днях Xiaomi представила дуэт Poco F6 и F6 Pro – это переименованные Redmi Turbo 3 и Redmi K70 для глобального рынка. Оба смартфона получили топовые спецификации и доступный как для своего сегмента ценник.

Вас также могут заинтересовать новости: