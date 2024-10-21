СМИ пишут, что таким должен был быть оригинальный Fold 6.

Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Fold Special Edition, который является самым тонким и легким Fold-устройством компании.

В сложенном виде толщина корпуса составляет всего 10,6 мм, а если аппарат разложить, то будет 4,9 мм. Для сравнения толщина обычного Galaxy Z Fold 6 – 12,1 мм. Впрочем, Galaxy Z Fold SE не является абсолютным рекордсменом: у Honor есть раскладушка толщиной 9,2 миллиметра.

Характеристики Galaxy Z Fold Special Edition:

Габариты : 157,9 × 72,8 × 10,6 мм (сложенный) / 157,9 × 142,6 × 4,9 мм (разложенный), 236 г.

: 157,9 × 72,8 × 10,6 мм (сложенный) / 157,9 × 142,6 × 4,9 мм (разложенный), 236 г. Экран : 6,5", Dynamic AMOLED 2x, 21:9 (внешний) / 8", Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex, QXGA+, 20:18 (внутренний)

: 6,5", Dynamic AMOLED 2x, 21:9 (внешний) / 8", Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex, QXGA+, 20:18 (внутренний) Процессор : 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750

: 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750 Память : 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ

: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ Камера : основная на 200 Мп, широкоугольная на 12 Мп, 10-мегапиксельный телевик с трехкратным оптическим зумом. Есть также две фронтальные камеры, по 10 и 4 Мп.

: основная на 200 Мп, широкоугольная на 12 Мп, 10-мегапиксельный телевик с трехкратным оптическим зумом. Есть также две фронтальные камеры, по 10 и 4 Мп. Аккумулятор: 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт.

Видео дня

Несмотря на отсутствие цифры "6" в названии, основой новинки стал именно Galaxy Z Fold 6. Но версия SE имеет увеличенные дисплеи внутри и снаружи, блок камер как у S24 Ultra и больше оперативной памяти. Samsung обещает выпускать обновления для операционной системы в течение семи лет. СМИ пишут, что таким должен был быть оригинальный Fold 6.

Galaxy Z Fold Special Edition будет доступен только в черном цвете и только в одной конфигурации памяти (16+512 ГБ). Цена – 2000 долларов. В продаже с 25 октября.

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов. Октябрьский патч не только устраняет ошибки в системе, но и значительно улучшает работу устройств, поэтому лучше не тянуть с установкой.

Также появилась информация, что Samsung готовит свой ответ iPhone Air: это будет самый тонкий смартфон бренда. В последние годы дизайн Galaxy S FE не выделялся заметными изменениями, но новая модель должна освежить внешний облик устройств этой серии.

Вас также могут заинтересовать новости: