Apple вряд ли когда-то выпустит такой телефон, но пользователи в сети оценили прозрачную эстетику.

Инженер и автор YouTube-канала Phone Repair Guru представил первый в мире Айфон с прозрачной крышкой. Это модернизированная версия iPhone 16 Pro, которая дизайном напоминает устройства Nothing.

Основные моменты процесса трансформации обычного iPhone 16 в прозрачный вариант автор канала запечатлел на видео. Очевидно, что справится с такой задачей в домашних условиях без специальных навыков не каждый.

Одни из самых сложных этапов – это аккуратно отделить компоненты, не повредив их, и удалить краску, что также довольно непросто. Для удаления всех слоев покрытия крышку пришлось погружать в кислоту на несколько дней. Также использовали галлий, который помог справиться с алюминиевым напылением.

Процесс выглядит не очень эстетично, но результат выше всяких похвал. Apple вряд ли когда-то выпустит такой смартфон, а вот пользователи в сети оценили прозрачную эстетику.

Впрочем, не исключено, что умельцы из Китая обратят внимание на эту идею и начнут производить прозрачные крышки или корпуса для iPhone, которые можно будет заказать для кастомизации своих устройств.

Ранее УНИАН рассказывал об энтузиастах, которые создали первый в мире складной iPhone. По словам инженеров, сложнее всего оказалось превратить оригинальный экран в гибкий – в большинстве случаев дисплеи выходили из строя после одного закрытия крышки.

Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что Apple планирует заменить модель Plus новым "ультратонким" Айфоном. Называться он будет iPhone Air – по аналогии с легким MacBook Air.

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