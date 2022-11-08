В то же время сама Apple планирует выпустить свой первый девайс с гибким дисплеем не раньше 2025 года.

Китайский инженер-любитель решил не дожидаться выхода первого складного девайса от Apple и самостоятельно собрал раскладушку из своего iPhone 13 Pro.

В ролике, опубликованном на YouTube, автор рассказал, что работа над сием чудом инженерной техники велась чуть больше года, но результат того стоил – получился полностью функциональный аппарат, который получил название iPhone V.

Он разобрал свой iPhone 13 Pro и переставил компоненты в кастомный корпус с шарниром от Motorola RAZR 2020 года. Все компоненты смартфона разделили на 2 части: в нижней – материнская плата и память, в верхней – батарея и датчики камеры. При этом некоторые детали пришлось печатать на 3D-принтере. Также энтузиаст модифицировал iOS под складной форм-фактор.

По словам инженера, сложнее всего оказалось превратить оригинальный экран в гибкий – в большинстве случаев дисплеи выходили из строя после одного закрытия крышки.

Возможно, выглядит аппарат не столь презентабельно, как коммерческие варианты, но он работает, а это самое главное. По слухам, Apple планирует выпустить свой первый девайс с гибким дисплеем не раньше 2025.

Apple работает над гибким iPhone: что известно

По данным источника, производитель уже работает над моделью iPhone со складным экраном. Ранее в сети был опубликован патент Apple, из которого следует, что экран такого айфона будет выполнен из специального "самовосстанавливающегося" материала, который сможет "заращивать" царапины и вмятины.

Изначально компания планировала выпустить гибкий айфон в 2023 году, но в итоге переключилась на разработку 20-дюймового MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple.

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