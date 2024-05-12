Прирост производительности относительно прошлого поколения iPad Pro с чипом M2 еще более заметный.

Новый iPad Pro прошел первые тесты производительности. Планшет оказался гораздо мощнее предшественника на M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.

В одноядерном тесте Geekbench версия iPad Pro (2024) с 10-ядерным Apple M4 набирает 3782 балла, а в многоядерном – 14 521 балл. Для сравнения, выпущенный в марте MacBook Air на M3 показывает около 3100 и 12 000 очков соответственно, Таким образом, новый iPad Pro почти на 20% превосходит актуальный Air, пишет 9To5Mac.

Если сравнивать результаты с iPad Pro 2022 года, в котором установлен чип M2, то прирост производительности составляет 42%. Что, как отмечают специалисты, соответствует обещаниям Apple.

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А еще показатели iPad Pro M4 сопоставимы с более дорогим MacBook Pro M3 Pro. В одноядерном тесте устройство на M4 быстрее, чем M3 Pro, тогда как в многоядерном результаты примерно одинаковы. M3 Pro выдает ~3000 баллов в одноядерном тесте и ~15500 в многоядерном.

Стоит отметить, что в Geekbench тестировали iPad Pro с 10-ядерным чипсетом M4, который устанавливается в модели с 1 и 2 ТБ памяти. Конфигурации с 256 ГБ и 512 ГБ оснащаются 9-ядерным M4. То есть в многоядерном тесте он будет набирать примерно на 15% меньше баллов.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипсете M2 и с IPS-матрицей. iPad Pro же получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

Далее на очереди – конференция WWDC 2024, которая стартует 10 июня. На ней покажут iOS 18 и другие "яблочные" ОС. Ожидается, что iOS 18 принесет самое крупное обновление в истории iPhone. Если повезет, на презентации покажут и какие-нибудь железные новинки.

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