Такая модель будет конкурировать с доступными часами других брендов, включая Galaxy Watch FE.

Главный инсайдер Apple Марк Гурман раскрыл новые подробности касательно новых Apple Watch, которые покажут осенью. Похоже, компания хочет привлечь больше покупателей супернизким ценником.

Помимо юбилейных Apple Watch X, в этом году выйдут новые Apple Watch SE, которые в последний раз обновлялись осенью 2022 года. Гурман уверен, что компания откажется от алюминия и выпустит первые в истории пластиковые Apple Watch серии SE. Подобное решение снизит расходы на производство.

За счет этого ценник новинки может снизиться с 249 до 199 долларов (~8000 грн). Это существенный шаг в сторону доступности, что сделает их прямыми конкурентами Galaxy Watch FE. Помимо этого, за счет пластикового корпуса новые SE предложат широкую палитру цветов, что сделает их более привлекательными, в том числе для детей.

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Также возможен сценарий, при котором цена на новое поколение SE останется прежней, но при этом будут добавлены новые функции, например проверка ЭКГ или Always-On Display – предполагает издание 9to5Mac.

Впервые слухи об отказе от алюминия и переходе Apple Watch SE на пластик появились еще в начале июля. Последним пластиковым девайсом Apple был iPhone 5C. Тогда данное решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны фанатов.

Презентация новых часов ожидается в сентябре вместе с iPhone 16. Что касается стандартных Apple Watch, то инсайдеры говорят, что 10 поколение будет заметно отличаться от предшественников. А вот Watch Ultra 3 в этом году ждать точно не стоит – их запуск отложен на 2025-й.

Ранее в сети "завирусился" чехол для Apple Watch, который превращает часы в iPod. Авторы называют такой вариант смарт-часов "маленьким телефоном без отвлекающих факторов".

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