Главный инсайдер Apple Марк Гурман раскрыл новые подробности касательно новых Apple Watch, которые покажут осенью. Похоже, компания хочет привлечь больше покупателей супернизким ценником.
Помимо юбилейных Apple Watch X, в этом году выйдут новые Apple Watch SE, которые в последний раз обновлялись осенью 2022 года. Гурман уверен, что компания откажется от алюминия и выпустит первые в истории пластиковые Apple Watch серии SE. Подобное решение снизит расходы на производство.
За счет этого ценник новинки может снизиться с 249 до 199 долларов (~8000 грн). Это существенный шаг в сторону доступности, что сделает их прямыми конкурентами Galaxy Watch FE. Помимо этого, за счет пластикового корпуса новые SE предложат широкую палитру цветов, что сделает их более привлекательными, в том числе для детей.
Также возможен сценарий, при котором цена на новое поколение SE останется прежней, но при этом будут добавлены новые функции, например проверка ЭКГ или Always-On Display – предполагает издание 9to5Mac.
Впервые слухи об отказе от алюминия и переходе Apple Watch SE на пластик появились еще в начале июля. Последним пластиковым девайсом Apple был iPhone 5C. Тогда данное решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны фанатов.
Презентация новых часов ожидается в сентябре вместе с iPhone 16. Что касается стандартных Apple Watch, то инсайдеры говорят, что 10 поколение будет заметно отличаться от предшественников. А вот Watch Ultra 3 в этом году ждать точно не стоит – их запуск отложен на 2025-й.
Ранее в сети "завирусился" чехол для Apple Watch, который превращает часы в iPod. Авторы называют такой вариант смарт-часов "маленьким телефоном без отвлекающих факторов".