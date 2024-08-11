Mac mini на M4 станет самым компактным настольным компьютером компании, утверждает источник.

Помимо новых смартфонов, часов и наушников, компания Apple до конца 2024 года также представит настольный компьютер Mac mini на основе SoC M4 – новинка получит первый в истории устройства редизайн.

Как сообщает главный Apple-инсайдер Марк Гурман, модель на чипе M4 станет самым маленьким компьютером в истории компании – ее размеры приблизятся к размерам приставки Apple TV, но может быть немного выше текущей модели, высота которой составляет 1,4 дюйма.

Согласно инсайдам, корпус Mac mini M4 будет по-прежнему выполнен из алюминия, и оснащен минимум тремя портами USB-C и одним разъемом HDMI. Ожидается, что в продажу поступят две версии – с чипом Apple M4 или M4 Pro на борту.

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Помимо этого, журналист поделился информацией и о других грядущих обновлениях компьютеров компании:

Осень 2024: MacBook Pro, iMac, Mac mini.

Весна 2025: MacBook Air.

Лето 2025: Mac Studio и Mac Pro.

К слову, Mac mini станет единственным из предстоящих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. При этом инсайдер отметил, что некоторые другие устройства компании также "освежат", но это, вероятно, будет небольшой редизайн. Скорее всего, речь идет о Mac Studio и/или Mac Pro.

Меж тем до осенней презентации Apple остался ровно месяц. Как ожидается, на ней анонсируют смартфоны iPhone 16, новые часы Apple Watch, включая Watch SE, которые станут еще дешевле, а также сразу две модели AirPods 4-го поколения.

А уже весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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