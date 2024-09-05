У Gaming Tablet Pro топовый чип Snapdragon 8 Gen 3 с огромной системой охлаждения и кулером, до 24 ГБ ОЗУ и 11-дюймовый дисплей 144 Гц.

В Китае представили новый игровой планшет Red Magic Gaming Tablet Pro на базе 8-ядерного чипа Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с графическим ядром Adreno 750. Если верить производителю, это самое мощное Android-устройство в мире.

Планшет используется IPS-панель с разрешением 2,8K (2880×1800 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Экран у новинки с диагональю 10,9 дюйма. Взаимодействовать с ним можно не только пальцем, но и стилусом.

В бенчмарке AnTuTu новинка набирает 2,35 млн баллов. У Gaming Tablet Pro огромная системой охлаждения и кулером на 20 000 об/мин, благодаря этому девайс способен работать с частотой 60 кадров в секунду на протяжении трёх часов в таких играх, как Genshin Impact и Zenless Zone Zero.

Видео дня

Внутри, помимо мощного чипа, установлена быстрая ОЗУ LPDDR5x объемом до 24 ГБ и накопитель UFS 4.0 до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 10 100 мАч. Предусмотрена поддержка сверхбыстрой зарядки на 120 Вт, которая полностью зарядит планшет за 45 минут. Из прочих особенностей – 50-Мп задняя камера, 20-Мп фронталка, 4 стереодинамика и рамка из алюминия.

В Китае цена за самый мощный планшет Android-планшет стартует от 4099 юаней или 23 000 грн. В Red Magic пока не подтвердили, будет ли планшет запущен за рубежом.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил рейтинги самых выгодных по цене/качеству андроидов. В самой доступной категории первое место занял старенький ZTE, а в самой дорогой – Red Magic 9 Pro.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: