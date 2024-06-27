Самый мощный в мире Android-планшет оценили всего в 385 долларов / фото OnePlus

OnePlus в ходе своей презентации анонсировал флагманский планшет Pad Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 12,1-дюймовым дисплеем, который должен составить конкуренцию iPad Pro. В компании называет новинку самой мощной среди Android-моделей, передает Wccftech.

Планшет используется IPS-панель с разрешением 3K (3000 x 2120 пикселей) и частотой 144 Гц. Максимальная яркость – 900 нит. Несмотря на использование ЖК-экрана для снижения затрат, OnePlus Pad Pro имеет толщину 6,49 мм и вес 584 грамма.

В бенчмарке AnTuTu новинка набирает 2,31 млн баллов. Как говорят создатели, данный планшет идеально подойдет как для базовых задач, так и для запуска игр на максимальных настройках графики и рисования. С устройством можно использовать фирменный стилус Smart Stylus Pro и клавиатуру. 

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OnePlus Pad Pro

Автономность у Pad Pro тоже высоте – за счет аккумулятора на 9510 мАч девайс гарантирует 12.5 часов в режиме воспроизведения видео. Также предусмотрена поддержка сверхбыстрой зарядки на 67 Вт, которая полностью зарядит планшет за 80 минут. Из прочих особенностей – камеры на 8 и 13 Мп, 4 стереодинамика, а также поддержка NFC.

В Китае цена за самый мощный планшет Android-планшет (по крайней мере до выхода Galaxy Tab S10 Plus) стартует от 2799 юаней или 385 долларов. В OnePlus пока не подтвердили, будет ли планшет запущен за рубежом.

Фото OnePlus Pad Pro 27 июня 2024
Фото OnePlus Pad Pro 27 июня 2024
Фото OnePlus Pad Pro 27 июня 2024
Фото OnePlus Pad Pro 27 июня 2024

Напомним, недавно Apple представила два новых планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на процессоре M2 и с IPS-матрицей. iPad Pro же получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

А у Lenovo ранее в этом месяце вышел необычный планшет, который может работать как Bluetooth-колонка. Производитель уместил восемь динамиков JBL в сумме на 26 Вт, а просят за него 280 долларов.

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