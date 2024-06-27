У него большой экран с высокой герцовой, мощный процессор и поддержка скоростной зарядки, при этом ценник может приятно удивить.

OnePlus в ходе своей презентации анонсировал флагманский планшет Pad Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 12,1-дюймовым дисплеем, который должен составить конкуренцию iPad Pro. В компании называет новинку самой мощной среди Android-моделей, передает Wccftech.

Планшет используется IPS-панель с разрешением 3K (3000 x 2120 пикселей) и частотой 144 Гц. Максимальная яркость – 900 нит. Несмотря на использование ЖК-экрана для снижения затрат, OnePlus Pad Pro имеет толщину 6,49 мм и вес 584 грамма.

В бенчмарке AnTuTu новинка набирает 2,31 млн баллов. Как говорят создатели, данный планшет идеально подойдет как для базовых задач, так и для запуска игр на максимальных настройках графики и рисования. С устройством можно использовать фирменный стилус Smart Stylus Pro и клавиатуру.

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Автономность у Pad Pro тоже высоте – за счет аккумулятора на 9510 мАч девайс гарантирует 12.5 часов в режиме воспроизведения видео. Также предусмотрена поддержка сверхбыстрой зарядки на 67 Вт, которая полностью зарядит планшет за 80 минут. Из прочих особенностей – камеры на 8 и 13 Мп, 4 стереодинамика, а также поддержка NFC.

В Китае цена за самый мощный планшет Android-планшет (по крайней мере до выхода Galaxy Tab S10 Plus) стартует от 2799 юаней или 385 долларов. В OnePlus пока не подтвердили, будет ли планшет запущен за рубежом.

Напомним, недавно Apple представила два новых планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на процессоре M2 и с IPS-матрицей. iPad Pro же получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

А у Lenovo ранее в этом месяце вышел необычный планшет, который может работать как Bluetooth-колонка. Производитель уместил восемь динамиков JBL в сумме на 26 Вт, а просят за него 280 долларов.

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