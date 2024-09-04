В самой доступной категории первое место занял старенький ZTE, а в самой дорогой – Red Magic 9 Pro,

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг Android-телефонов с наилучшим сочетанием цены и мощности. Как оказалось, равных Redmi Turbo 3 и Redmi K70 Ultra в своих ценовых категориях нет.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 999 юаней (до 140 долларов), до 1999 юаней (~280 долларов), до 2999 юаней (~420 долларов), до 3999 юаней (~560 долларов) и 3999 юаней и выше. Для опроса брали китайский рынок, но большинство моделей из списка представлены и на глобальном рынке.

Начальный сегмент. Топ-3 лучших устройств стоимостью до 140 долларов возглавили ZTE Yuanhang 41, Nubia Mavericks и Oppo K12x. Это простые девайсы для самых нетребовательных юзеров.

Топ-3 лучших устройств стоимостью до 140 долларов возглавили ZTE Yuanhang 41, Nubia Mavericks и Oppo K12x. Это простые девайсы для самых нетребовательных юзеров. Бюджетный сегмент. В этой категории лучшим смартфоном признан Redmi Turbo 3. У него есть почти все, чтобы считаться середняком, но стоит он как бюджетник. За ним расположились Redmi K70E и OnePlus Ace 3V.

В этой категории лучшим смартфоном признан Redmi Turbo 3. У него есть почти все, чтобы считаться середняком, но стоит он как бюджетник. За ним расположились Redmi K70E и OnePlus Ace 3V. Среднебюджетный сегмент . Среди андроидов стоимостью до 420 долларов на первом месте находится Redmi K70 Ultra, который, если верить Xiaomi, поставил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu. На втором и третьем местах – Redmi K70 и iQOO Neo9.

. Среди андроидов стоимостью до 420 долларов на первом месте находится Redmi K70 Ultra, который, если верить Xiaomi, поставил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu. На втором и третьем местах – Redmi K70 и iQOO Neo9. Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств (до $560) лидирует OnePlus Ace 3 Pro. Аппарат превосходит флагманские телефоны с точки зрения автономности. У него большая батарея емкостью 6100 мАч. За ним расположились Meizu 21 и Realme GT5 Pro.

В сегменте более дорогих устройств (до $560) лидирует OnePlus Ace 3 Pro. Аппарат превосходит флагманские телефоны с точки зрения автономности. У него большая батарея емкостью 6100 мАч. За ним расположились Meizu 21 и Realme GT5 Pro. Флагманы. В самой дорогой категории первое место занимает Nubia Red Magic 9 Pro, мощности которого без проблем хватит как для повседневных задач, так и для хардкорного гейминга, а при желании его можно полностью зарядить всего за 35 минут. На втором и третьем местах – Red Magic 9S Pro и nubia Z60 Ultra. Все три флагмана базируются на Snapdragon 8 Gen3.

Видео дня

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Из них целых 5 строчек топа заняли устройства китайской Vivo и ее суббренда iQOO.

А если вы из тех пользователей, для которых скорость зарядки смартфона один из его главных аспектов, то эксперты составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой. В отличие от айфонов, Android-девайсы уже давно ушли вперед по мощности зарядки, причем это не обязательно должен быть флагман.

Вас также могут заинтересовать новости: