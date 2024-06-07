Среди них есть как проверенные хиты, так и новинки менее популярных брендов.

Возросшая конкуренция и технологические достижения привели к появлению на рынке кучи многофункциональных устройств, а это означает, что вам больше не нужно тратить целое состояние, чтобы получить качественній смартфон.

Зарубежные обозреватели отобрали самые сбалансированные недорогие телефоны, на которые однозначно стоит обратить внимание в 2024 году. Они отлично подойдут для творчества, съемок и развлечений, а обойдутся при этом дешевле 500 долларов.

Лучший в целом – Google Pixel 8a. Он водонепроницаемый, идеально лежит в ладони и в лучших традициях Pixel оснащен топовыми камерами даже по меркам флагманов. На фоне остальных смартфонов до $500 он выделяется наличием ИИ-функций и 7-летней поддержкой. Пожалуй, единственная слабая сторона девайса – задняя панель выполнена из пластика вместо стекла.

– Google Pixel 8a. Он водонепроницаемый, идеально лежит в ладони и в лучших традициях Pixel оснащен топовыми камерами даже по меркам флагманов. На фоне остальных смартфонов до $500 он выделяется наличием ИИ-функций и 7-летней поддержкой. Пожалуй, единственная слабая сторона девайса – задняя панель выполнена из пластика вместо стекла. Проверенный хит – Samsung Galaxy A54 5G. Хотя он вышел больше года назад, он до сих пор выделяется топовыми фотовозможностями, отличной производительностью и сочным AMOLED-экраном. А еще аппарат получил влагозащиту IP67 – обычно эта фишка встречается только во флагманских устройствах.

– Samsung Galaxy A54 5G. Хотя он вышел больше года назад, он до сих пор выделяется топовыми фотовозможностями, отличной производительностью и сочным AMOLED-экраном. А еще аппарат получил влагозащиту IP67 – обычно эта фишка встречается только во флагманских устройствах. Лучший смартфон до $400 – Samsung Galaxy A35. Это надежный Android-телефон среднего класса с OLED-дисплеем на 120 Гц, большим аккумулятором и длительной поддержкой обновлениями. Камеры, возможно, могли бы быть лучше, но в остальном это топ за свои деньги.

– Samsung Galaxy A35. Это надежный Android-телефон среднего класса с OLED-дисплеем на 120 Гц, большим аккумулятором и длительной поддержкой обновлениями. Камеры, возможно, могли бы быть лучше, но в остальном это топ за свои деньги. Лучший смартфон до $300 – Moto G Power 5G (2024). На фоне остальных бюджетников он выделяется "задником" из натуральной кожи, поддержкой беспроводной зарядки и внушительным временем автономной работы.

– Moto G Power 5G (2024). На фоне остальных бюджетников он выделяется "задником" из натуральной кожи, поддержкой беспроводной зарядки и внушительным временем автономной работы. Лучший смартфон до $200 – Samsung Galaxy A15. Возможно, он не самый быстрый из-за слабенького процессора MediaTek, но в других областях он уделывает конкурентов. Как минимум в плане аппаратной поддержки: даже такой бюджетник компания обещает обновлять в течение 4 лет с момента релиза. То есть он не потеряет актуальности до 2028 года.

Видео дня

Ранее УНИАН делился десяткой самых популярных смартфонов на рынке с искусственным интеллектом. Смартфон с помощью ИИ составит краткую сводку по заметкам, поможет в обработке фотографий или переведет телефонный звонок в режиме реального времени.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 8 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

Вас также могут заинтересовать новости: