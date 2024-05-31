В середине 2024 года на рынке смартфонов с поддержкой ИИ доминирует Galaxy S24.

Согласно свежему отчету Counterpoint Research, доля смартфонов с поддержкой ИИ составила 6% от мировых продаж в первом квартале 2024 года, что заметно больше, чем всего лишь 1,3% в предыдущем квартале. ИИ-функционал открыл новые возможности для производителей и потенциально может способствовать росту рынка в ближайшие годы.

В настоящий момент на рынке смартфонов с поддержкой ИИ доминирует Galaxy S24, заняв три первых места в топ-10 соответствующего рейтинга. Лидером стал топовый S24 Ultra – эта модель заняла более 30% рынка, что больше, чем совокупная доля двух следующих смартфонов рейтинга.

Аналитики констатируют, что агрессивная маркетинговая Samsung, подчеркивающая ИИ-функции смартфонов Galaxy S24, в сочетании с ее статусом одного из ведущих производителей привела к тому, что бренд занял 58% доли в сегменте GenAI. Возможности "живого" перевода, "умного" редактирования фото и другие набирают популярность у пользователей и собирают положительные отзывы.

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Другими брендам, которые активно интегрируют ИИ-функции в свои телефоны, являются Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, Honor и Google.

Эксперты Counterpoint ожидают, что к концу 2024 году телефоны с поддержкой ИИ будут составлять 11% от общего рынка смартфона, поскольку все чаще появляются новые варианты использования и повышается осведомленность потребителей в этом сегменте.

Apple, скорее всего, выйдет на рынок "умных" смартфонов позднее в этом году со своей серией iPhone 16. Bloomerg пишет, что компания уже договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS 18. Однако для его полноценной работы потребуется iPhone 15 Pro и выше.

Ранее появился список из 20 моделей Samsung Galaxy, которые уже получили обновление One UI 6.1 с функциями Galaxy AI. Смартфон с помощью ИИ составит краткую сводку по заметкам, поможет в обработке фотографий или переведет телефонный звонок в режиме реального времени.

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