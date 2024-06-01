Современные смартфоны хоть и предлагают первоклассные функции и топовые экраны, иногда 6,7-дюйма – это все же слишком много.

Большинство современных смартфонов оснащены большими экранами, которые отлично подходят для просмотра видео и гейминга, но ради этого часто приходиться жертвовать эргономикой. Далеко не всем пользователям нравятся "лопатофоны", которыми приходится орудовать двумя руками.

Специально для любителей компактных устройств портал Android Police подобрал 8 лучших компактов на рынке, которые не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

Asus Zenfone 10 – лучший в целом. Это идеальный компактный смартфон благодаря сочетанию размера (экран на 5.92 дюйма), производительности (чипсет Snapdragon 8 Gen 2) и цены (около 700 долларов).

– лучший в целом. Это идеальный компактный смартфон благодаря сочетанию размера (экран на 5.92 дюйма), производительности (чипсет Snapdragon 8 Gen 2) и цены (около 700 долларов). Samsung Galaxy S24 – премиум-выбор. 6,1 дюйма в современных реалиях считается правда маленькой диагональю. У аппарата быстрый чипсет, яркий AMOLED-экран, а получать обновления он будет аж семь лет. S24 – лучшая инвестиция во флагманский класс, чем когда-либо прежде, говорят эксперты.

– премиум-выбор. 6,1 дюйма в современных реалиях считается правда маленькой диагональю. У аппарата быстрый чипсет, яркий AMOLED-экран, а получать обновления он будет аж семь лет. S24 – лучшая инвестиция во флагманский класс, чем когда-либо прежде, говорят эксперты. Google Pixel 8a – топ за свои деньги. Компактный 6,1-дюймовый OLED-дисплей, семь лет обновлений ОС и гибкий интерфейс гарантируют пользовательский опыт, который доставит флагманские ощущения за меньшие деньги.

– топ за свои деньги. Компактный 6,1-дюймовый OLED-дисплей, семь лет обновлений ОС и гибкий интерфейс гарантируют пользовательский опыт, который доставит флагманские ощущения за меньшие деньги. Samsung Galaxy Z Flip 5 – маленький и большой одновременно. Складная раскладушка корейского бренда имеет пару недостатков, которые делают ее высокую цену немного тревожной; однако на рынке нет ничего подобного.

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Motorola Razr (2023) – бюджетный смартфон-раскладушка. Поскольку компактных флагманов никто больше не выпускают, их альтернативой стали "раскладушки". Таким девайсом можно комфортно управлять одной рукой: дополнительный дисплей на 1,5 дюймов предусмотрен для сообщений и уведомлений.

– бюджетный смартфон-раскладушка. Поскольку компактных флагманов никто больше не выпускают, их альтернативой стали "раскладушки". Таким девайсом можно комфортно управлять одной рукой: дополнительный дисплей на 1,5 дюймов предусмотрен для сообщений и уведомлений. Google Pixel 7a – низкая цена, большие возможности. Бюджетник от Google предлагает производительность флагманского уровня по цене, с которой не могут конкурировать многие телефоны. А 6,1-дюймовым дисплеем комфортно пользоваться одной рукой.

– низкая цена, большие возможности. Бюджетник от Google предлагает производительность флагманского уровня по цене, с которой не могут конкурировать многие телефоны. А 6,1-дюймовым дисплеем комфортно пользоваться одной рукой. iPhone 15 Pro – лучший вариант от Apple. На удивление, "прошки" обладают довольно удобными габаритами. 6,1-дюймовый OLED-экран – один из самых качественных на рынке, а новейшего чипа Apple A17 хватит на много лет работы.

Ранее в сети публиковался рейтинг смартфонов с лучшей камерой в 2024 году. Возглавил список не iPhone или Samsung Galaxy, а новинка Xiaomi.

А если вы из тех пользователей, для которых скорость зарядки смартфона является одним из его главных аспектов, то специалисты составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2024 году. Первые три места занимают устройства Realme, Xiaomi и iQOO.

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