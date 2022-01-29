Вдохнуть жизнь в старый девайс проще, чем кажется.

Компьютеры – устройства, без которых сложно представить современную жизнь. Однако, как и любая техника, данные девайсы могут работать медленно. И связано это не всегда с потенциальными поломками.

Замедлять работу ПК могут программные сбои, мусор или другие проблемы, для решения которых необязательно обращаться в мастерские. Ниже рассмотрим самые эффективные методы ускорить компьютер.

Исключите лишние программы из списка автозагрузки

После установки, большой процент программ автоматически добавляются в список автозагрузки. А это означает, что после каждого нового запуска компьютера будут также загружаться все программы из этого списка вне зависимости, нужны они вам или нет. При этом, данные программы остаются активными в фоновом режиме используя аппаратные ресурсы компьютера, что приводит к снижению продуктивности системы.

Для того чтобы исключить ненужный софт из списка автозагрузки, необходимо нажать правую кнопку мышки на панели Windows и выбрать "Диспетчер задач". Затем нажмите "Подробнее" → "Автозагрузка".

Освободите место на системном диске

Скорость работы операционной системы напрямую зависит от количества свободного пространства на диске с установленной ОС. В связи с этим, для оптимизированной работы системы обязательно необходимо проверять количество выделенной памяти. Как правило, система размещена на локальном диске С. Оптимальным считается иметь прозапас до 20% пространства.

В случаях, когда системный диск переполнен, следует удалить или переместить ненужные файлы на другой диск. Важно крайней внимательно подходить к этому вопросу, ибо всегда есть риск удалить нужные операционные файлы и привести систему в негодность. При любых сомнениях лучше не удалять нежели удалять файлы.

Также можно воспользоваться специальным программным обеспечением по типу TreeSize Free. Она проанализирует диск и отсортирует его файлы и папки по размеру.

Обновите драйверы

Драйвера – это специальные программные компоненты, которые отвечают за правильную работу аппаратной части устройства. Производители комплектующих постоянно оптимизируют свои драйверы и выпускают более совершенные версии мини-программ, чтобы ускорить работу компьютера. Посему регулярно проверять драйверы на предмет обновлений крайне важно.

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В свободном доступе есть специальные сервисы, которые помогут автоматически проверить систему на наличие устаревших драйверов. Один из них – Snappy Driver Installer. После его установки он самостоятельно проверит и обновит нужные программы. Также можно обновить драйвера вручную с официальных сайтов производителей в Интернете.

Переустановите, обновите или восстановите Windows

Команда Microsoft хорошо оптимизировала популярную версию операционной системы, поэтому она работает быстрее, чем Windows Vista, 7 и 8. Если у вас одна из этих устаревших версий, подумайте над установкой Windows 10. Это может ускорить ваш компьютер.

Пользователи, которые уже используют "десятку" могут обновить свою операционную систему в специальном меню до более актуальных значений.

Избавьтесь от пыли и мусора внутри компьютера

По причине попадания в корпус устройства механических загрязнений аппаратные комплектующие могут работать неправильно, что будет сильно замедлять или нагревать компьютер.

Перегрев – одна из самых популярных причин торможения девайса, а потому следить за чистотой комплектующих крайне важно. Кроме того, рекомендуем обратить внимание на кулеры и хорошую вентиляцию компьютера. Не прислоняйте его плотно к стене и всегда оставляйте свободное пространство для попадания холодного воздуха.

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Ранее мы уже рассказывали, из-за чего греется и быстро садится телефон. Как правило, среди главных "виновников" выделяют экран, батарею или процессор, Если температура повышается слишком часто или устройство начинает обжигать руки, пора принимать меры.

Также УНИАН собрал список наилучших программ для работы с текстом на iOS, Android, macOS, Windows и Linux. Они способны быстро, и что немаловажно, бесплатно отсканировать документ и подготовить его для дальнейшей обработки.