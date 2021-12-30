Любой смартфон со временем начинает тормозить, но с этим можно бороться.

Многие пользователи используют мобильные устройства для выполнения тех или иных бизнес-задач. Впрочем, далеко не всегда эти гаджеты имеют самую современную и топовую начинку, поэтому вопрос их оптимизации и ускорения интересует многих.

О том, как ускорить работу любого телефона, будь то Android или iOS, рассказали эксперты компании Itel.

Как отмечают специалисты, дабы ускорить работу смартфона, достаточно просто-напросто очистить его от системного мусора и ненужных файлов. Для этого можно использовать как вмонтированные, так и сторонние приложения.

Наряду с этим подсобить в борьбе с "тормозами" может и банальное отключение автозапуска для некоторых приложений. Отрезав им доступ к фоновой работе, пользователь имеет все шансы ощутить приличный рост к скорости работы своего девайса.

Читайте такжеКак откалибровать батарею на Android-смартфоне: все, что вам нужно – это секретный кодВ заключение эксперты подчеркнули, что чрезвычайно важно регулярно обновлять ПО [программное обеспечение] устройства. Кстати, для ускорения работы нередко можно прибегнуть к сбросу телефонного аппарата до заводских настроек.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.

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