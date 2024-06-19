В задачах с искусственным интеллектом новое ПО существенно улучшило производительность iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

С обновлением до iOS 18 смартфоны Apple неожиданно стали гораздо мощнее – это касается производительности нейродвижка Neural Engine, который "спал", когда на Айфоне была установлена iOS 17.

Нюанс в том, что это характерно только для последних моделей iPhone – 15 Pro и 15 Pro Max. По информации портала 9to5Mac, если прежде в бенчмарке Geekbench топовые Айфоны выдавали не более 6000, то теперь показатель вырос до 7816. Таким образом, iPhone 15 Pro работает на 25% быстрее с iOS 18.

Все это приводит к тому, что возрастает производительность iPhone в задачах с ИИ. Напомним, iOS 18 – первая операционка Apple, в которой были добавлены ИИ-функции, включая чат-бот ChatGPT и нейросетевая модель Apple Intelligence. За все вычисления, связанные с ИИ в iPhone, отвечает отдельный сопроцессор, Neural Engine, который является частью процессоров Apple.

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Поскольку технология Apple Intelligence поддерживается только последними айфонами, самые передовые функции ИИ в iOS 18 получат только владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Старые модели, даже такие недавние, как iPhone 15 получат самый базовый спектр ИИ-опций.

Если у вас есть желание установить бета-версию iOS 18 прямо сейчас, то вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Если ваш девайс обновился до iOS 17, значит, на него можно будет установить и новую iOS 18.

Полноценный релиз iOS 18 ожидается в сентябре после презентации iPhone 16. По слухам, Pro-модели получат серьезный апгрейд дисплея и камеры. Обычные модели в этом году предложат минорный апгрейд, включающий вертикальные камеры и кнопку "Действие".

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