Главную фишку iPhone 20 Pro и Pro Max раскрыли за год до анонса

Apple пропустит номерную серию "19", чтобы приурочить релиз к 20-летию бренда.

Apple только начала продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, но уже появляются первые подробности об юбилейных iPhone 20 Pro и 20 Pro Max. Инсайдеры утверждают, что Apple пропустит номерную серию "19", чтобы приурочить релиз к 20-летию бренда,

Как пишет PhoneArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station, экраны iPhone должны стать еще больше. Базовая Pro-модель получит дисплей диагональю 6,41 дюйма с разрешением 2686 × 1236 пикселей. У Pro Max диагональ может вырасти до 6,96 дюйма, а разрешение – до 2912 × 1340 пикселей.

Главным изменением станет сама форма дисплея. Apple экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла, а металлическая рамка будет практически скрыта при обычном использовании.

Видео дня

Для сравнения, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оснащены дисплеями на 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. При этом плотность пикселей у новых iPhone, скорее всего, останется примерно на прежнем уровне: около 460 пикселей на дюйм.

Кроме того, Apple продолжает искать способ уменьшить вырез Dynamic Island в экране или вообще убрать его, оставив только небольшое отверстие для фронтальной камеры в левом верхнем углу.

Это далеко не первый раз, когда в сети пишут о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Ранее уже появлялись слухи, что iPhone 20 Pro получит специальный OLED-дисплей Samsung с плавными "микроизгибами" по всем четырем сторонам. Такой экран визуально сделает устройство почти полностью "безрамочным", создавая эффект цельного стекла – идея, которую когда-то продвигал Стив Джобс.

Этой осенью главным анонсом от Apple стал первый складной iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили много нововведений, а вот базовая модель анонсирована не была – ее, по слухам, перенесли на весну 2027-го.

Вас также могут заинтересовать новости: