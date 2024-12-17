По этому показателю новинка превзойдет Xiaomi 15 и iPhone 16 Pro Max.

Главный инсайдер по Samsung, Ice Universe, сообщил о том, что грядущий Galaxy S25 Ultra превзойдет другие флагманские модели по толщине рамки – она будет рекордной тонкой.

"Samsung Galaxy S25 Ultra выглядит практически настолько близко к идеалу, насколько это возможно. Узкая рамка превосходит все современные телефоны, включая Xiaomi 15 и iPhone 16 Pro Max" – написал Ice Universe на своей страничке в Twitter.

Точные данные в мм не приводится, но как мы знаем, ширина рамки у дисплея iPhone 16 Pro Max составляет 1,15 мм. У Xiaomi ширина рамки со всех четырех сторон составляет 1,38 мм. Это флагманский телефон с самой узкой рамкой в мире Android.

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В сети продолжает появляться информация о новых смартфонах Samsung Galaxy S25. Все модели получат процессор Snapdragon 8 Elite, беспроводную зарядку Qi2, и, возможно, функцию спутниковой связи.

Основной акцент в этом году сделают на Ultra-модели. Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн, 16 ГБ ОЗУ (у iPhone 16 Pro всего 8 ГБ) и сверхширик с новым 50-Мп сенсором. Также есть информация, что новый флагман Samsung будет меньше и легче предшественников.

Младшие модели Galaxy S25 и S25+, скорее всего, будут представлять собой минорное обновление: по части дизайна, камер и емкости батареи изменений ждать не стоит. Объем оперативной памяти тоже не вырастет. Впрочем, как и стоимость: изменений в ценниках для Европы не ожидается.

Презентация Galaxy S25 ожидается 22 января 2025 года. Вместе с новыми смартфонами должны показать XR-гарнитуру с кодовым названием "Project Moohan".

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