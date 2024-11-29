По характеристикам устройство будет уступать только Galaxy S25 Ultra. Но в начале 2025 года его ждать не стоит.

За последние недели появилось несколько интересных слухов и подтверждений о новой модели серии Samsung Galaxy S25 – Galaxy S25 Slim. Будущий аппарат на днях засветился в базе одного из регуляторов, а инсайдеры делятся подробностями о новинке.

Главный инсайдер по Samsung говорит, что в плане характеристик Galaxy S25 Slim "станет на ступень выше" и Galaxy S25, и Galaxy S25 Plus и будет уступать только Galaxy S25 Ultra. Впрочем, пока что точных данных о "железе" нет.

Согласно предварительным данным, корпус S25 Slim будет самым тонким среди всех флагманов Samsung. Якобы это будет экспериментальный смартфон, с которым компания планирует "прощупать почву" – насколько велик спрос на тонкие Galaxy. И если результаты окажутся обнадеживающими, то развитие линейки тонких устройств продолжится.

Видео дня

Благодаря тонкому корпусу новинка будет соревноваться с Apple. Корпорация из Купертино готовит "ультратонкий" iPhone 17 Air на замену iPhone Plus, из которого даже уберут слот для установки SIM-карт.

В то же время "похудевший" корпус может привести к некоторым компромиссам, таким как уменьшенная батарея и потенциальные ограничения в возможностях камеры. Впрочем, у Samsung уже есть опыт выпуска тонкой версии флагманской модели. Таким оказался Galaxy Z Fold SE, который стал самым тонким и легким Fold-устройством компании.

Ожидается, что Galaxy S25 Slim не будет выпущен одновременно с другими моделями серии S25 в январе 2025 года, а выйдет позже в том же году.

Ранее ожидаемый многими Samsung Galaxy S25 Ultrа показали на видео. Свежая утечка подтверждает, что впервые за несколько лет флагманский смартфон Samsung выходит в обновленном дизайне.

Также в начале 2025 года ожидается премьера Samsung Galaxy A56, которого называют новым "королем среднего сегмента".

Вас также могут заинтересовать новости: