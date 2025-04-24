Представлен Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro – главный 'убийца' флагманов в 2025 году

Модель вышла с топовым процессором Snapdragon 8s Gen и батарейкой на 7550 мАч.

Xiaomi представила один из лучших смартфонов за последнее время. Модель Redmi Turbo 4 Pro первая в мире получила новейший процессор Snapdragon 8s Gen 4 и рекордный по меркам китайского производителя аккумулятор.

По данным компании, смартфон набирает 2,4 миллиона баллов в AnTuTu и способен выдавать 120 к/c в мобильных играх. Кроме продвинутого чипсета, Redmi Turbo 4 Pro получил от 12 Гб оперативной памяти и самую большую среди телефонов Xiaomi умную систему охлаждения.

Смартфоны Xiaomi традиционно не выделяются за счет аккумулятора, но тут АКБ на 7550 мАч. Он не только поддерживает проводную зарядку на 90 Вт, но и обратную на 22,5 Вт. Смартфон можно использовать как замену повербанку для зарядки других устройств.

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Характеристики дисплея: 6,83", OLED, 1,5K, 120 ГЦ, пиковая яркость до 3200 нит. Сканер отпечатков пальцев – оптический. Рама сделана из авиационного алюминиевого сплава. Заявлена защита IP66/68/69. Основная камера на 50 Мп с OIS и небольшая для такого аккумулятора толщина в 7,98 мм.

Внешне новинка похожа на базовый Redmi Turbo 4. Овальный блок камер с двумя камерами в стиле iPhone 16 составили, однако вспышка стала более вытянутой. "Это, пожалуй, самый красивый смартфон Redmi на сегодня", – говорят в Xiaomi.

В Китае Redmi Turbo 4 Pro отдают от 1 999 юаней или 11 500 грн по текущему курсу. На глобальный рынок устройство выйдет под названием Poco F7.

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить ультрабюджетный телефон с самым большим в сегменте экраном. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления она будет четыре года.

Также в ассортименте Xiaomi появились один из самых дешевых смарт-часов на рынке. Девайс получил экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

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