Презентация CMF Phone 2 Pro состоится 28 апреля.

Бренд CMF, принадлежащий Nothing, раскрыл характеристики камер нового смартфона CMF Phone 2 Pro. Его презентация состоится 28 апреля.

В этом плане новинке будет много что предложить. CMF Phone 2 Pro получит основную камеру на 50 МП с сенсором 1/1,57" – самую большую в своем ценовом сегменте. Сверхишрокоугольная камера будет с разрешением 8 Мп и поддержкой оптического зума 2x.

У нового поколения также будет телеобъектив на 50 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом, который, как уверяет производитель, станет первым в этом ценовом сегменте.

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В сети уже есть примеры фото, сделанные на камеры нового смартфона. К слову, у первого поколения CMF Phone 1 основа на 50 Мп была дополнена портретным датчиком, а телевика не было вовсе.

Если все это звучит знакомо, то это потому, что весь набор камер CMF Phone 2 Pro, похоже, будет ровно таким же, как у Nothing Phone 3a, при этом новинка CMF традиционно должна быть еще дешевле. Не исключено, что остальная "начинка" девайса будут пересекаться со спецификациями "старшего брата".

Напомним, CMF Phone 1 был представлен летом 2024 года по цене от 199 долларов и сразу стал хитом среди пользователей. Одной из особенностей смартфона стала возможность снять заднюю крышку и заменить панель. При этом дисплей у него лучше, чем у iPhone 16.

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