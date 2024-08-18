Стоимость iPhone 15 Pro на данный момент начинается от 999 долларов.

Еще в 2017 году Apple негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Но, как утверждают инсайдеры, в этом году Купертиновцы могут отойти от этой традиции, и их новый флагман станет еще дороже.

По данным Apple Hub, стартовая модель iPhone 16 Pro обойдется покупателям в 1099 долларов вместо привычных $999. Причины увеличения цены – улучшенная камера и увеличенная емкость накопителя. Если iPhone 15 Pro предлагается со 128 ГБ ПЗУ, то у iPhone 16 Pro в базе будет 256 ГБ памяти.

Ожидается, что iPhone 16 Pro оснастят тыльной камерой с основным 48-мегапиксельным модулем, 48-Мп "шириком" и телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением без потери качества. Сверхширокоугольный объектив прошлогоднего iPhone 15 Pro имеет разрешение 12 мегапикселей, поэтому апгрейд значительный.

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Вдобавок, iPhone 16 Pro вырастет в размерах. Вместо 6,1-дюймовой панели Apple установит OLED-панель на 6,3 дюйма. За производительность будет отвечать чипсет A18 Pro, заявлена поддержка функций на основе ИИ. А вот емкость батареи окажется довольно скромной – всего 3355 мАч.

Напомним, в прошлом году Apple провела через аналогичный "апгрейд" iPhone 15 Pro Max, повысив цену своей топовой модели на 100 долларов, оставив при этом цену на iPhone 15 Pro без изменений.

Если в планах Apple ничего не изменится, iPhone 16 представят уже в середине сентября. Известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман рассказал, что ждать от линейки 2024 года, подтвердив главные слухи.

Также до конца 2024 года Apple представит юбилейные Apple Watch X, AirPods 4, а также MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипе М4. Самым примечательным релизом будет Mac mini, который получит первый в своей истории редизайн и станет самым компактным настольным компьютером компании.

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