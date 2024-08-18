Apple впервые с 2017 года повысит цену iPhone Pro: названа причина / фото MacRumors

Еще в 2017 году Apple негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Но, как утверждают инсайдеры, в этом году Купертиновцы могут отойти от этой традиции, и их новый флагман станет еще дороже. 

По данным Apple Hub, стартовая модель iPhone 16 Pro обойдется покупателям в 1099 долларов вместо привычных $999. Причины увеличения цены – улучшенная камера и увеличенная емкость накопителя. Если iPhone 15 Pro предлагается со 128 ГБ ПЗУ, то у iPhone 16 Pro в базе будет 256 ГБ памяти. 

Ожидается, что iPhone 16 Pro оснастят тыльной камерой с основным 48-мегапиксельным модулем, 48-Мп "шириком" и телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением без потери качества. Сверхширокоугольный объектив прошлогоднего iPhone 15 Pro имеет разрешение 12 мегапикселей, поэтому апгрейд значительный.

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Вдобавок, iPhone 16 Pro вырастет в размерах. Вместо 6,1-дюймовой панели Apple установит OLED-панель на 6,3 дюйма. За производительность будет отвечать чипсет A18 Pro, заявлена поддержка функций на основе ИИ. А вот емкость батареи окажется довольно скромной – всего 3355 мАч.

Напомним, в прошлом году Apple провела через аналогичный "апгрейд" iPhone 15 Pro Max, повысив цену своей топовой модели на 100 долларов, оставив при этом цену на iPhone 15 Pro без изменений.

iPhone 16 Pro во всех четырех цветах / фото с твиттера

Если в планах Apple ничего не изменится, iPhone 16 представят уже в середине сентября. Известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман рассказал, что ждать от линейки 2024 года, подтвердив главные слухи.

Также до конца 2024 года Apple представит юбилейные Apple Watch XAirPods 4, а также MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипе М4. Самым примечательным релизом будет Mac mini, который получит первый в своей истории редизайн и станет самым компактным настольным компьютером компании.

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