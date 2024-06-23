Этой осенью к юбилею смарт-часов ожидается выход Apple Watch X по аналогии с iPhone X.

Судя по слухам, компания Apple хочет заметно прокачать новые Apple Watch по сравнению с предшественниками. Этот апгрейд будет посвящен празднованию 10-летия "умных" часов компании.

Инсайдеры называют три больших изменения в юбилейных Apple Watch Х, ради которых владельцы текущих часов наверняка захотят обновиться.

Увеличенный размер . Базовая линейка Apple Watch сравнится с Apple Watch Ultra по диагонали – две модели получат экраны 45 и 49 мм. При этом сами часы станут тоньше.

. Базовая линейка Apple Watch сравнится с Apple Watch Ultra по диагонали – две модели получат экраны 45 и 49 мм. При этом сами часы станут тоньше. Магнитные ремешки . Помимо более крупного экрана, самым значительным изменением в Apple Watch X станет новый метод подключения ремешков, который придет на смену знакомому раздвижному механизму. Это освободит место в корпусе и позволит менять ремешки гораздо быстрее.

. Помимо более крупного экрана, самым значительным изменением в Apple Watch X станет новый метод подключения ремешков, который придет на смену знакомому раздвижному механизму. Это освободит место в корпусе и позволит менять ремешки гораздо быстрее. Прокачанная батарея. Это нововведение является обоснованным следствием увеличения корпуса и удаления старых креплений. Apple Watch получат новый энергоэффективный процессор и более емкую батарею, благодаря чему наконец-то увеличится время работы без подзарядки. Автономность – самое слабое место Apple Watch, и Series 10 решит эту проблему.

Также есть сведения, что Apple Watch Х станут важным релизом для компании в области здравоохранения. Упоминается опция мониторинга артериального давления и обнаружения остановки дыхания у пользователя во время сна (так называемое "апноэ во сне").

Видео дня

Сколько будут стоять Apple Watch Х, пока не сообщается. Но по крайней мере ни одного инсайда о подорожании пока не поступало.

Рендеры Apple Watch X, сделанные на основе всей имеющихся слухов:

Презентация новых часов ожидается в сентябре вместе с iPhone 16. Кроме юбилейных Apple Watch, компания готовит новое поколение бюджетных SE, которые в 2023 году не выходили. А вот Apple Watch Ultra 3 в этом году ждать не стоит – их запуск отложен минимум на 2025-й.

Напомним, конкуренты из Samsung подготовили на этот год релиз Galaxy Watch Ultra, новых смарт-часов компании, которые должны составить конкуренцию Apple Watch Ultra. При этом стоять они будут на 100 долларов дешевле.

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