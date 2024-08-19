Названа точная дата презентации iPhone 16 и других 'яблочных' гаджетов

Ждать осталось недолго. Одной из ключевых тем выступления станет ИИ-экосистема Apple Intelligence.

Компания Apple начала приглашать СМИ на "специальное мероприятие", которое состоится 10 сентября в 20:00 по Киеву. Инсайдер Majin Bu опубликовал у себя в твиттере скриншот приглашения.

Слоган ивента – "Ready. Set. Capture". Судя по всему, акцент будет сделан на возможностях съемки грядущей серии iPhone 16, которая, как известно, получит совершенно новую кнопку Capture, ответственную за работу камеры.

Вместе с новыми iPhone в сентябре будут представлены и другие устройства, включая Apple Watch нового поколения и сразу две модели Airpods 4. Еще одной ключевой темой мероприятия станет ИИ-экосистема Apple Intelligence.

Видео дня

Что уже известно об iPhone 16

Главный Apple-инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман говорит, что от серии iPhone 2024 не стоит ждать многого: крупные изменения в Купертино приберегли для 2025 года.

В серию iPhone 16 войдут четыре модели разных размеров: iPhone 16 (6,1"), iPhone 16 Plus (6,7"), iPhone 16 Pro (6,3"), iPhone 16 Pro Max (6,9"). Габариты Pro-моделей вырастут, также обе модели iPhone 16 Pro впервые предложат ультраширокоугольную камеру на 48 Мп.

Основную ставку в новых айфонах сделают на Apple Intelligence, но многие функции ИИ не успеют доделать к релизу iOS 18 в сентябре. А обновленная Siri и вовсе появится лишь весной 2025-го. К тому же, он будет работать не только на iPhone 16, но и моделях помоложе: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В остальном, все традиционно: новый процессор, батареи большей емкости и новые расцветки.

В свою очередь, будущим iPhone 17 приписывают 24-Мп фронталку, полный переход на 120-герцевые экраны ProMotion и появление новой "супертонкой" модели. А у iPhone 17 Pro Max все три камеры будут на 48 Мп.

Вас также могут заинтересовать новости: