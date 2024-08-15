Предполагается, что новинка станет командным центром "умного" дома, а в качестве "мозга" будет выступать Siri и Apple Intelligence.

Apple начала разработку настольного устройства с роботизированной рукой и экраном, рассказали источники Bloomberg. После прекращения 10-летнего стремления по созданию собственного электромобиля, роботы могут стать следующим большим проектом для бизнеса компании.

Внешне прототип напоминает iPad с механической конечностью, которая сможет наклонять, поднимать, опускать и вращать дисплей на 360 градусов. Ожидается, что новинка станет командным центром "умного" дома и ИИ-ассистентом для видеоконференций.

Настольный робот будет использовать возможности Siri и Apple Intelligence, поэтому сможет отвечать на голосовые запросы, распознавать различные команды и поворачивать дисплей вслед за движениями пользователя. В проекте участвует команда из нескольких сотен человек, а курируют им Кэвин Линч, под руководством которого работали над первыми Appe Watch.

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Аналогами нового проекта Apple инсайдер называет Echo Show 10 от Amazon и уже снятый с производства Portal от Meta. Однако решение Apple предложит гораздо более широкий функционал и, соответственно, выше ценник. Apple целит в отметку $1000, выход состоится уже в 2026 или 2027 году.

Слухи о том, что Apple работает над созданием сразу двух домашних роботов-помощников, появились еще в апреле. Помимо настольной руки с дисплеем, один из проектов описывается как "мобильный робот", который мог бы следовать за людьми по их домам.

Какие новые девайсы Apple появятся в 2024 году

В сентябре пройдет крупная презентация, на которой представят смартфоны iPhone 16. Bloomberg рассказывал, что от айфонов 2024 года не стоит ждать революции: заметные изменения в Apple приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

Помимо смартфонов, на сентябрьской презентации представят новые смарт-часы Apple Watch, включая модель Watch SE, которая станет еще дешевле и новое поколение AirPods.

Также до конца 2024 года Apple представит новые MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипе М4. Самым примечательным релизом будет Mac mini, который получит первый в своей истории редизайн и станет самым компактным настольным компьютером компании.

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