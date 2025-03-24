По информации Bloomberg, прототип Apple Watch SE с пластиковым корпусом не нравится создателям

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что разработка пластиковых Apple Watch SE оказалась под угрозой срыва. Предполагалось, что устройство может выйти уже этой весной.

Изначально идея заключалась в создании более доступной и ориентированной на молодежь модели, но проект столкнулсяс двумя проблемами, пишет Гурман.

Дизайнерам не понравился внешний вид часов. Инженеры не могут создать такой корпус, который был бы сильно дешевле алюминиевого шасси.

Apple Watch всегда были изготовлены из металла (алюминий, сталь, титан) или из керамики – пластиковой модели не было. Считалось, что благодаря переходу на пластик стоимость таких часов упала бы с 249 до 199 долларов: экономия на материале позволила бы конкурировать с Galaxy Watch FE.

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В последний раз Apple обновляла линейку Watch SE еще осенью 2022 года, поэтому апгрейд давно напрашивается. Часы стали на 30% легче, получили датчик для определения аварий и процессор от Series 8. Сегодня это самые выгодные смарт-часы Apple.

В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.

Напомним ранее создатель культовых Pebble представил новые смарт-часы с батарей на месяц, черно-белым дисплеем на электронной бумаге и системой PebbleOS.

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