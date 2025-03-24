Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что разработка пластиковых Apple Watch SE оказалась под угрозой срыва. Предполагалось, что устройство может выйти уже этой весной.
Изначально идея заключалась в создании более доступной и ориентированной на молодежь модели, но проект столкнулсяс двумя проблемами, пишет Гурман.
- Дизайнерам не понравился внешний вид часов.
- Инженеры не могут создать такой корпус, который был бы сильно дешевле алюминиевого шасси.
Apple Watch всегда были изготовлены из металла (алюминий, сталь, титан) или из керамики – пластиковой модели не было. Считалось, что благодаря переходу на пластик стоимость таких часов упала бы с 249 до 199 долларов: экономия на материале позволила бы конкурировать с Galaxy Watch FE.
В последний раз Apple обновляла линейку Watch SE еще осенью 2022 года, поэтому апгрейд давно напрашивается. Часы стали на 30% легче, получили датчик для определения аварий и процессор от Series 8. Сегодня это самые выгодные смарт-часы Apple.
В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.
Напомним ранее создатель культовых Pebble представил новые смарт-часы с батарей на месяц, черно-белым дисплеем на электронной бумаге и системой PebbleOS.