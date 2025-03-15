На протяжении последних лет инсайдеры периодически сообщали, что Apple рассматривает возможность выпуска новой, высококлассной модели Ultra. Эти слухи встречались перед релизами iPhone 15 и iPhone 16, но в конечном итоге ни к чему не привели. Согласно свежей информации, компания окончательно решила реализовать идею в рамках линейки iPhone 17.
Согласно источнику MacRumors, версия Ultra в этом году должна заменить модель iPhone 17 Pro Max. Самый навороченный смартфон Apple получит уменьшенный Dynamic Island, новую систему охлаждения с использованием паровых камер и еще большую батарею.
Примечательно, что ранее уменьшенный Dynamic Island приписывался обеим "прошкам", но, по словам источника, объемы поставок оказались ограничены, поэтому приняли решение оставить нововведение для Max/Ultra-версии.
Ранее сообщалось, что обе модели 17 Pro будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, что больше по сравнению с 8 ГБ у предыдущих моделей. Кроме того, топовая версия, вероятно, станет первой моделью с тремя 48-Мп камерами.
По слухам, линейка iPhone 2025 года будет включать:
- iPhone 17;
- iPhone 17 Air;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Ultra.
Также Apple продолжает работать над новым ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, который, как ожидается, заменит модель Plus. Устройство получит камеру в стиле Google Pixel, а толщина корпуса составит всего 5,5 мм в самой тонкой точке.
В первом квартале 2025 года Apple представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипе M4 и парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше. И там будет что-то даже покруче iPhone.
А еще в 2025 году Apple планирует радикально обновить дизайн своих операционных систем. Так, для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7, сообщают надежные инсайдеры.