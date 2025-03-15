Ожидается, что он получит все главные "фишки" Pro-модели, плюс будет оснащен эксклюзивным уменьшенным вырезом Dynamic Island.

На протяжении последних лет инсайдеры периодически сообщали, что Apple рассматривает возможность выпуска новой, высококлассной модели Ultra. Эти слухи встречались перед релизами iPhone 15 и iPhone 16, но в конечном итоге ни к чему не привели. Согласно свежей информации, компания окончательно решила реализовать идею в рамках линейки iPhone 17.

Согласно источнику MacRumors, версия Ultra в этом году должна заменить модель iPhone 17 Pro Max. Самый навороченный смартфон Apple получит уменьшенный Dynamic Island, новую систему охлаждения с использованием паровых камер и еще большую батарею.

Примечательно, что ранее уменьшенный Dynamic Island приписывался обеим "прошкам", но, по словам источника, объемы поставок оказались ограничены, поэтому приняли решение оставить нововведение для Max/Ultra-версии.

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Ранее сообщалось, что обе модели 17 Pro будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, что больше по сравнению с 8 ГБ у предыдущих моделей. Кроме того, топовая версия, вероятно, станет первой моделью с тремя 48-Мп камерами.

По слухам, линейка iPhone 2025 года будет включать:

iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Ultra.

Также Apple продолжает работать над новым ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, который, как ожидается, заменит модель Plus. Устройство получит камеру в стиле Google Pixel, а толщина корпуса составит всего 5,5 мм в самой тонкой точке.

В первом квартале 2025 года Apple представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипе M4 и парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше. И там будет что-то даже покруче iPhone.

А еще в 2025 году Apple планирует радикально обновить дизайн своих операционных систем. Так, для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7, сообщают надежные инсайдеры.

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