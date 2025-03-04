Кажется, современного дизайна и мощного процессора мало, чтобы оправдать ценник в $600.

Apple представила в конце февраля iPhone 16e – свой новый самый доступный смартфон. Релиз получился неоднозначным и стартовые продажи подтверждают это.

Источники Bloomberg сообщают, что поступивший в продажу в прошлую пятницу iPhone 16e покупается в десятки раз меньше, по сравнению с основными iPhone 16/16 Pro. В розничных точках Apple и у операторов не было никаких заметных очередей и ажиотажа.

Количество предварительных заказов также оставляет желать лучшего. В некоторых магазинах Apple Store было зарегистрировано лишь несколько десятков предварительных заказов.

Видео дня

При этом журналист Bloomberg Марк Гурман отметил, что аудитория у "16e" и флагманских iPhone разная, поэтому количество предзаказов – не решающий показатель популярности устройства. Впрочем, журналист выражает сомнения в его успехе даже в долгосрочной перспективе.

Обозреватели называют iPhone 16e хорошим телефоном, но отмечают, что он слишком дорогой, чтобы считаться бюджетником, при этом некоторые упрощения новинки могут оттолкнуть от покупки. Например, одинарная камера и отсутствие MagSafe. Также многие остались недовольны 60-герцовым экраном в 2025 году.

Слухи за полгода до анонса iPhone 17 говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном с тремя камерами на 48 Мп. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

Впрочем, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера Марка Гурмана.

Вас также могут заинтересовать новости: