В 2025 году поменяется модуль тыльной камеры, в 2026-м – фронтальная панель. Но самые существенные изменения ждут iPhone 2027 года.

Интернет продолжает полниться утечками по новым смартфонам Apple. Слухи из Китая указывают на радикальные изменения в дизайне как минимум трех следующих поколений iPhone, пишет Gizmochina.

Так, в 2025 году поменяется дизайн задней камеры. Он станет больше похож на решение, которое использует Google в своих Pixel. Как и прежде, три объектива основной камеры расположатся на левой стороне смартфона, а вот LiDAR и вспышка переедут на правый край.

Тонкая модель iPhone 17 Air, которая заменит в линейке 2025 года модель Plus, получит горизонтальную полоску, чтобы соответствовать iPhone 17 Pro и отличаться от iPhone 16e.

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Еще более значительные нововведения припасены для iPhone 18 в 2026 году, когда Apple возьмется за фронтальную часть смартфонов. Главным отличием станет отказ от Dynamic Island. Вместо него на экране будет просто маленький вырез для селфи-камеры. Face ID разместят за дисплеем.

Наконец, самые существенные изменения ждут iPhone 19 Pro, приуроченный к 20-летнему юбилею серию. Он станет первым в истории iPhone с полностью безрамочным экраном, охватывающий корпус со всех четырех сторон. Селфи-камера и система Face ID будут размещены под экраном.

Еще очень важной инновацией станет появление складного iPhone. В отличие от конкурентов, Apple намерена добиться "почти невидимой" складки на месте складывания дисплея пополам. По последним данным, его релиз состоится в конце 2026 года.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, а уже в июне Apple представит следующую версию iOS. По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением за десятилетие. Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

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