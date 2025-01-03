В компании недовольны продажами и еще в середине года поставила на паузу разработку Vision Pro 2.

Apple окончательно свернула производство AR-гарнитуры Vision Pro меньше чем через год после ее выхода – об этом сообщает издание VGC со ссылкой на несколько источников. Решение связано с низким спросом на девайс и большим количествои нераспроданных запасов.

При этом Vision Pro не собираются убирать из продажи. Apple оценила потенциальный спрос на устройство и пополнила запасы – их хватит на весь 2025 год. Подобная практика не является редкостью для Apple в отношении продуктов с низким спросом, вроде iPhone 12 mini.

Широко известно, что слабый спрос на Vision Pro, который до выхода называли заменой iPhone и революцией в виртуальном опыте, обусловлен недостатком контента и, что более важно, его ценой в 3499 долларов (~150 000 грн).

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В Apple недовольны продажами и еще в середине года отложили разработку второго поколения Vision Pro. Вместо этого в компании сосредоточатся на более доступной версии AR-шлема – она может выйти в этом году и будет стоить не дороже 1500 долларов, то есть на уровне с топовым iPhone.

Bloomberg также утверждает, что Apple планирует представить обновленную версию гарнитуры с еще неанонсированным чипом M5 и поддержкой Apple Intelligence – новой системы искусственного интеллекта от Apple, недавно добавленный в iPhone.

СМИ сообщают, то следующим большим проектом Apple станут домашние роботы. Компания уже начала работать над мобильным роботом, который мог бы следовать за людьми по дому, а также имеет готовое настольное устройство с роботизированной рукой и экраном.

Первый Аpple-ивент 2025 года пройдет в марте. На нем покажут недорогой iPhone SE 4, M4 MacBook Air, новые iPad и HomePod с дисплеем и Apple Intelligence. Последний станет своеобразным хабом, к которому будут подключаться все умные устройства в доме.

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