Технологические компании убеждены, что способ нашего общения вскоре изменится.

Несмотря на то, что генеративный искусственный интеллект (ИИ) существует уже много лет, его настоящее влияние на нашу жизнь проявилось лишь в этом году с запуском ChatGPT. Этот "умный" чат бот нашел применение в различных областях, а в будущем может заменить многие профессии.

При этом, вопреки огромной популярности и универсальности чат-ботов, многие все еще ни разу ими не пользовались. Но технологические компании считают, что это лишь дело времени. Если они правы, то способ нашего общения в скором времени изменится, пишет Financial Times.

Поворотным моментом должен стать 2024 год, считают эксперты. Осенью этого года технологичный гигант Google готовится представить свою революционную разработку – систему искусственного интеллекта Gemini, а Microsoft уже начала внедрять своего ИИ-помошника Copilot в Windows. Они помогут создавать письма, текста и изображения по тестовому описанию.

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Также в соцсетях Meta вскоре появятся необычные чат-боты с разными личностями. Марк Цукерберг уверен, что генеративный ИИ станет большущей частью всех приложений корпорации, а известные личности смогут создавать собственных "ИИ-личностей", которые смогут взаимодействовать с фанатами, создавать контент и, со временем, взаимодействовать друг с другом. Это будет "новый вид средства массовой информации и форма искусства".

Все новые технологии проходят жизненный цикл. Несмотря на свою популярность, генеративный ИИ все еще находится на стадии исследований и разработки. Если он перешагнет к следующей фазе, можно ожидать массового развертывания и уже тогда, пишет FT, масштаб воздействия ИИ будет сравниваться с промышленной революцией.

ИИ-бот ChatGPT уже изменил этот мир

ChatGPT с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире хай-тек. Эта технология способна легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а с последним апдейтом ее научили "видеть, слышать и говорить".

А совсем недавно ChatGPT научился искать информацию в интернете без каких-либо ограничений. Прежде технология ограничивалась данными до сентября 2021 года.

Ранее эксперты перечислили 10 профессий, которые могут полностью или частично исчезнуть из-за ChatGPT. Среди них – программисты и графические дизайнеры.

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