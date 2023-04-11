В будущем чат-бот ChatGPT и аналогичные разработки из области ИИ смогут заменить программистов и журналистов.

Чат-бот ChatGPT существует всего несколько месяцев, но уже успел навести немало шума в техносообществе. Эксперты говорят, что ChatGPT и аналогичные разработки из области ИИ могут угрожать некоторым рабочим местам, особенно для "белых воротничков".

Специалисты портала Business Insider выделили 10 популярных профессий, которые могут полностью или частично исчезнуть из-за развития нейросетей. К ним относятся:

технические вакансии (кодеры, программисты, инженеры-программисты, аналитики данных)

работа в СМИ (СЕО, редакторы, журналисты),

работа в юридической отрасли (параюристы, помощники юристов),

маркетологи,

учителя,

финансовые вакансии (финансовые аналитики, личные финансовые консультанты),

трейдеры,

графические дизайнеры,

бухгалтера,

сотрудники службы поддержки.

Хоть исследование Оксфордского университета, проведенное в 2013 году, показало, что 47% рабочих мест в США могут быть сокращены из-за ИИ в течение следующих 20 лет, этот прогноз, похоже, не соответствует действительности. Недавнее исследование Goldman Sachs показало, что генеративный ИИ может в той или иной степени заменить 300 млн сотрудников по всему миру, что приведет к "значительному сбою" на рынке труда.

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В то же время некоторые эксперты в сфере искусственного интеллекта считают, что ИИ может помогать в работе, но присматривать за ним должен человек, чтобы избежать ошибок и предвзятости.

Весь мир обсуждает чат-бота ChatGPT

ChatGPT – это чат-бот, который за пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Опрос показал, что некоторые компании уже заменяют сотрудников ИИ-помощником, а популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее любительские рассказы в жанре Sci Fi, прекратило прием новых материалов от авторов из-за ChatGPT.

Вместе с тем Илон Маск и ведущие ИИ-эксперты призвали как минимум на полгода приостановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4. Упоминается, что подобные ИИ-системы должны разрабатываться только после того, как появится уверенность в том, что они будут иметь положительные последствия, а связанные с ними риски будут управляемы.

Напомним, в середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце года версия GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

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