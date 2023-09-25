Сначала новые фишки появятся у подписчиков тарифов Plus и Enterprise.

OpenAI объявила о выпуске большого обновления чат-бота ChatGPT, который работает на базе языковой модели GPT. Теперь нейросеть стала еще больше похожа на человека.

Как говориться в официальном блоге OpenAI, ChatGPT теперь может "видеть, слышать и говорить".

Голос. ChatGPT и прежде можно было задавать вопросы в голосовом формате через мобильное приложение. Но теперь чат-бот обрел свой голос – точнее, сразу пять голосов на выбор. Послушать каждый из них можно по ссылке.

ChatGPT и прежде можно было задавать вопросы в голосовом формате через мобильное приложение. Но теперь чат-бот обрел свой голос – точнее, сразу пять голосов на выбор. Послушать каждый из них можно по ссылке. Слух. Также ChatGPT научился отвечать на вопросы, которые пользователь не написал, а произнес с включенным микрофоном. Эта фишка доступна только в мобильном приложении.

Также ChatGPT научился отвечать на вопросы, которые пользователь не написал, а произнес с включенным микрофоном. Эта фишка доступна только в мобильном приложении. Глаза . Еще обновленный чат-бот научился распознавать и анализировать изображения. Например, если у вас сломался велосипед, сфотографируйте его и отправьте ChatGPT. Нейросеть расскажет, как его починить. Или проанализирует сложный график и сделает выводы.

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Внедрение новых функций уже началось. Сначала они будут доступны для подписчиков тарифов Plus (19,99 доллара в месяц) и Enterprise, а со временем доступ откроют всем.

Несмотря на то, что ChatGPT, запущенный в конце 2022 года, произвел настоящий фурор в IT-сообществе, компания OpenAI, стоящая за созданием популярного чат-бота, столкнулась с финансовыми трудностями, и теперь ей грозит банкротство уже через год.

А меж тем Meta Цукерберга готовится к запуску мощного конкурента ChatGPT. Илон Маск тоже не остается в стороне: в апреле миллиардер создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI Corp и пообещал выпустить более "честного" чат-бота.

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