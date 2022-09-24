Как и ожидалось, по части дисплея равных новому флагману Apple нет.

Специалисты DxOMark добрались до новенького iPhone 14 Pro Max и протестировали в нем экран и звук. Как и ожидалось, по части дисплея равных новому флагману Apple нет: он получил максимальные 149 баллов (рекорд за всю историю) и возглавил соответствующий рейтинг смартфонов.

Независимые эксперты высоко оценили простоту использования смартфона на улице (яркость достигает до 2000 нит), режим HDR и практически полное отсутствие "выпадения кадров" при сессиях в играх или просмотре фильмов.

Есть и несколько минусов, но они незначительные. Например, если смотреть на дисплей под углом, то iPhone 14 Pro Max в некоторых случаях смещается в сторону зеленоватого оттенка, что, в свою очередь, затрудняет передачу кожных оттенков.

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Таким образом, продукты Apple продолжают доминировать в рейтинге экранов DxOMark, оккупировав все три верхние позиции.

Что касается звука на iPhone 14 Pro Max, то тут в целом тоже все хорошо: специалисты отмечают, что флагман Apple отлично подходит и для просмотра фильмов, и для игр, и для прослушивания музыки. Кроме того, это отличный выбор для записи концертов, шоу или других громких звуков.

Из минусов – искажения при прослушивании музыки на максимальной громкости и заметное просачивание фоновых шумов при захвате звука снаружи, из-за чего менее качественные записи голоса. Тем не менее в аудиорейтинге iPhone 14 Pro Max занял девятую строчку – это лучший результат телефона Apple в истории.

Коротко о топовых iPhone 14

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новый интерактивный вырез является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании. По данным инсайдеров, Dynamic Island, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.

В то же время iPhone 14 Pro и Pro Max, в отличие от стандартных моделей, сохранили старый внутренний дизайн, из-за чего их ремонтопригодность останется затруднительной. iPhone 14 и 14 Plus, в свою очередь, снабдили съемной задней панелью, что заметно упрощает их ремонт.

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