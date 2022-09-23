Внешне подделка настолько похожа на оригинал, что трудно заметить отличия с первого взгляда.

Линейка смартфонов iPhone 14 только-только поступила в продажу, а в Китае уже вовсю штампуют его Android-клоны.

Свежая подделка флагманского смартфона Apple получила название i14 Pro Max и стоит $70 (около 2500 грн). В свою очередь за оригинальный iPhone 14 Pro Max в США просят от $999 (более 37 тыс. грн.)

Внешне подделка настолько похожа на "яблочный" оригинал, что трудно заметить отличия с первого взгляда. Впрочем, внешними параметрами сходство и ограничивается – датчики, само собой, другие и куда проще. Так, в основной системе камер расположен 8-МП главный сенсор, который дополнен селфи-камерой на 5 Мп.

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Работает это чудо инженерной мысли на базе системы Android, которая замаскирована под iOS. Внутри – чип уровня MediaTek MT6753, представленный еще в 2015-м, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. За питание отвечает аккумулятор емкостью 2800 мАч.

Что интересно, у подделки будет и более дорогой вариант, но уже с топовым SoC MediaTek Dimensity 9000, камерой с датчиками разрешением 48 и 108 Мп и батареей на 7800 мАч. Правда, о цене этой версии данных нет, но вряд ли она будет стоить дороже $300.

Коротко о новеньких iPhone 14

Мировые продажи линейки iPhone 14 стартовали 16 сентября 2022 года. Apple снова разделила модели iPhone на "обычный" и Pro-версию, и mini среди них нет.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Обычные iPhone 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром – производительность выросла на 18%.

А меж тем Apple готовится к своей второй в 2022 году осенней презентации, которая пройдет в конце октября. На ней покажут новые айпады, "маки" и макбуки.

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