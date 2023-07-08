Apple давно ведет разработку собственного 5G-модемов, однако похоже, что готов он будет не раньше 2025 года.

Слухи об iPhone SE четвертого поколения циркулируют еще с начала года. Ранее поговаривали об отмене проекта из-за слабых продаж недорогих моделей от Apple, но теперь все больше источников утверждают, что условный Phone SE 4 все таки выйдет, но его придется подождать.

По данным корейского издания The Elec, новый iPhone SE будет представлен в 2025 году. Причина задержки кроется в затянувшейся разработке собственного 5G-модема. Именно эта модель станет испытательной площадкой собственных 5G-модемов Apple.

Сообщается, что Apple планировала выпуск собственного модема как минимум с 2018-го и приобрела большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов годом позже. Эксперты выяснили, что модем будет готов не раньше 2025 года, и ожидается, что это и следующее поколение номерных айфонов по-прежнему будут использовать модемы Qualcomm.

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Ранее говорилось, что iPhone SE 4, помимо собственного 5G-модема, получит 6.1-дюймовый OLED-экран и дизайн, аналогичный iPhone 14. До сегодня линейка iPhone SE оснащалась 4.7-дюймовыми LCD-экранами и модемами от Qualcomm.

iPhone SE на удивление популярен

Актуальный iPhone SE 3-го поколения был выпущен в марте 2022 года, так что на данный момент он весьма свежий. Предыдущее поколение вышло в 2020 году, то есть поколение было актуальным два года. В случае же iPhone SE 3, видимо, актуальным он будет минимум три года.

Согласно статистике за 2022 год, SE2022 стал одним из самых продаваемых смартфонов года. И это несмотря на устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор.

Ранее Apple подтвердила, что iPhone SE 2022 также получит обновление до новенькой iOS 17.

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