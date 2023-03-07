В десятке есть почти все айфоны текущего и прошлого поколений, кроме iPhone 13 mini и iPhone 14 Plus.

Исследовательская компания Counterpoint Research подвела итоги 2022 года, назвав самые продаваемые смартфоны в мире. Данные выглядят достаточно любопытно, пускай и ожидаемо.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов состоит почти из одних смартфонов Apple – айфоны заняли 8 из 10 позиций рейтинга. При этом на долю лидера в лице iPhone 13 пришлось около 5% всех продаж смартфонов в прошлом году.

На втором месте расположился iPhone 13 Pro Max (2,6%), а на третьем – iPhone 14 Pro Max (1,7%), которому, в отличие от младшего собрата, запуск в сентябре не помешал войти в топ-3. Базовый iPhone 14 находится лишь на седьмом месте и вряд ли сможет повторить достижение предшественника.

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Кроме того, в топ-10 вошли:

Samsung Galaxy A13,

iPhone 13 Pro,

iPhone 12,

iPhone 14,

iPhone 14 Pro,

iPhone SE 2022,

Samsung Galaxy A03.

Аналитики отмечают, что 2022 году Apple впервые удалось сдвинуть продажи в сторону более дорогих версий. К слову, все имеющиеся слухи и утечки говорят, что в новой линейке разделение между младшими и старшими моделями iPhone будет не таким большим, что позволит избежать резкого отклонения продаж в сторону одной из версии.

Разница между iPhone 15 и 15 Pro будет не такой большой

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Ожидается, что базовые модели этого года будут более сбалансированным, чтобы сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями и повысить продажи всей линейки.

Помимо новой 48-Мп камеры и Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани. Эксклюзивным для Pro-моделей будет еще более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, отказ от физических кнопок.

Самые значительные изменения Apple припасла для модели 15 Ultra. Эта версия айфона получит титановый корпус со скругленными краями и плоским экраном в стиле Apple Watch Ultra, двойную селфи-камеру, а на задней панели наконец появится перископ.

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