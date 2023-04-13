Apple укомплектует смартфон собственным модемом с поддержкой 5G, но придется запастись терпением.

Издание MacRumors получило аналитическую заметку от Haitong International Securities, в которой авторитетный аналитик Джефф Пу рассказал о планах Apple по выпуску нового бюджетного iPhone SE.

По информации эксперта, условный iPhone SE 4 будет основан на базовой модели iPhone 14, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и тонкими рамками. Особенностью смартфона станет собственный модем 5G, разработку которого Apple ведет уже несколько лет.

Отмечается, что модем будет построен с использованием 4-нанометрового техпроцесса TSMC и будет поддерживать только частоты до 6 ГГц. Это означает, что самый быстрый, но самый нестабильный диапазон mmWave, ради которого в некоторых версиях айфонов есть выделенная антенна в виде овального пятна сбоку, 5G-модем поддерживать не будет.

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По сведениям инсайдеров, массовое производство iPhone SE четвертого поколения начнется в первой половине 2024 года, а запуск устройства запланирован на 2025 год.

Напомним, в январе в сети появилась информация, что Apple "похоронила" линейку iPhone SE из-за слабых продаж бюджетных моделей. Однако свежие инсайды указывают на то, что купертиновцы все же поменяли свое мнение и возобновили разработку условного iPhone SE 4.

Прошлогодние iPhone SE оказались никому не нужны

Актуальная модель iPhone SE была выпушена в марте 2022 года за $430. Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Однако спрос на бюджетный смартфон оказался крайне низким. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Отметим, что первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. Сегодня это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором.

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