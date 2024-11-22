Пользователям приходят фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии Telegram.

Кибермошенники придумали новую схему атак на пользователей мессенджеров, в частности, Telegram. Попасться может абсолютно любой, даже самый внимательный юзер.

Жертве приходят сообщение о "подарке" в виде подписки на Telegram Premium – якобы ей ее кто-то оплатил. Все, что нужно сделать – это перейти по ссылке, ввести номер телефона и пароль, и получить свое вознаграждение.

На самом деле, ссылка ведет на вредоносный сайт. Как только пользователь вводит свои данные, происходит взлом аккаунта или телефона.

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Чтобы защитить свой аккаунт, эксперты по безопасности советуют включить двухфакторную аутентификацию. Эта настройка требует дополнительного подтверждения при входе, помимо ввода пароля. Вы можете активировать ее в разделе "Настройки" → "Конфиденциальность".

Также рекомендуется время от времени проверять список устройств с доступом к вашему аккаунту. Для этого перейдите в "Настройки" → "Устройства" → "Активные сеансы". Если вы обнаружите подозрительные сеансы, например входы из незнакомых городов или стран, завершите их, чтобы предотвратить возможные угрозы.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать соответствующим органам власти IP-адреса и номера телефонов нарушителей.

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