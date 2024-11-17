Большая часть нововведений доступна людям без премиум-подписки.

Обновление мобильного приложения Telegram до версии "11.4" стало доступно для всех пользователей. В нем появилось 13 новых фишек, при этом почти все они доступны людям без премиум-подписки.

В этой сборке разработчики Telegram выпустили, по их словам, "крупнейшее обновление в истории мини-приложений". Рассказываем, что нового появилось.

Полноэкранный режим для мини-приложений, а также переход в горизонтальную ориентацию. Так гораздо удобнее, например, играть в игры.

Отслеживание движения устройства в мини-приложениях. Это пригодится, например, для проектов в виртуальной реальности или для управления в играх.

На главный экран устройства можно выводить иконки для быстрого доступа к мини-приложениям.

Пользователи также могут делиться геолокацией с мини-приложениями. Например, это будет полезно в интерактивных картах для мероприятий.

Приложения теперь могут использовать накопленные звезды, чтобы отправлять подарки пользователям, например, в качестве награды за достижения.

Подписчики Telegram Premium могут устанавливать эмодзи-статусы через мини-приложения.

Появилась возможность делиться фото и видео прямо из мини-приложений. Также приложения могут создавать медиа для публикации в Сторис.

Мини-приложения также могут генерировать документы и файлы для скачивания. Например, фотографии для профиля, созданные ИИ или аудиофайлы.

Для монетизации проектов разработчики могут предлагать подписки на свои мини-приложения за Звезды Telegram.

А еще у разработчиков появилась возможность кастомизировать экран загрузки мини-приложений, сделав его более уникальным. Для этого нужно использовать @BotFather.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Видео дня

Предыдущее обновление Telegram вышло в конце октября. Среди главных нововведений – видеоплеер получил возможность выбора качества, а медиафалы теперь можно прикреплять после отправки сообщения.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом".

Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать соответствующим органам власти IP-адреса и номера телефонов нарушителей. СМИ пишут, что арест Павла Дурова "беспрецедентно" изменил поведение администрации Telegram.

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