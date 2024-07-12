Долгожданная функций расшифровки войсов уже проходит тестирование среди бета-пользователей.

В одном из ближайших обновлений мессенджера WhatsApp появится функция расшифровки голосовых сообщений. Опция будет доступна всем пользователям сервиса.

Ресурс WABetaInfo обнаружил, что в свежей бета-версии WhatsApp для Android была добавлена функция расшифровки голосовых сообщений на нескольких языках. Она должна значительно облегчить взаимодействие с голосовыми для тех, кто по тем или иным причинам не может или не хочет слушать войсы.

Пользователь сможет перевести аудио в текст простым нажатием на кнопку – функционал будет встроен в мессенджер нативно. Перед первой расшифровкой пользователь WhatsApp должен будет скачать специализированные голосовые пакеты. В дальнейшем этого делать не придется.

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Такая функция давно есть в Telegram, но полноценно она работает только на оплаченных Premium-аккаунтах. Также пользователи Telegram Premium могут запретить, чтобы им отправляли голосовые сообщения.

Отмечается, что разработка функции стартовала еще осенью 2021. Поэтому ее появление наверняка стоит ожидать уже в самое ближайшее время.

Напомним, в последнем обновлении в WhatsApp разрешили отправлять HD-фото и видео по умолчанию. А еще раньше мессенджер существенно прокачал видеозвонки, увеличив максимальное число участников с 8 до 32 человек.

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